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أخبار البلد

تقديرا لدورهم الوطني.. قيادات مطار سوهاج الدولي تحتفل بعيد الشرطة.. صور

السبت 25/يناير/2020 - 02:06 م
احتفالات عيد الشرطة
احتفالات عيد الشرطة في مطار سوهاج الدولي
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نورهان خفاجي
شهد مطار سوهاج الدولي، اليوم السبت، احتفالات داخل صالات السفر والوصول، بالتزامن مع عيد الشرطة المصرية الـ68 والذي يوافق 25 يناير، من خلال التقاط الصور التذكارية بين مسئولي قيادات المطار والأجهزة الأمنية، بهذه المناسبة، وسط أجواء من البهجة والسرور بين العاملين بالمطار.

وقامت إدارة مطار سوهاج الدولي، بتنظيم احتفالية بهذه المناسبة، لتهنئة أفراد الشرطة المصرية بالمطار، تقديرا لدورهم في في الحفاظ على أمن الوطن وتقديم أرواحهم ودمائهم للحفاظ على الوطن وعلي أرواح الشعب المصري، وبدأ الاحتفال بوقفة حداد على أرواح  أبطال الشرطة المصرية البواسل الذين قدموا أرواحهم للوطن.

فيما قام اللواء هشام فريد مدير مطار سوهاج الدولي بزيارة اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، واللواء حسن محمود مساعد وزير الداخليه مدير امن سوهاج للتهنئه بعيد الشرطه المصريه الـ 68 لعام 2020 .

وتشهد المطارات المصرية، اليوم السبت، احتفالات داخل صالات السفر والوصول، بالتزامن مع عيد الشرطة الموافق 25 يناير، حيث تقدم الطيار محمد منار وزير الطيران المدني ونائبه الطيار منتصر مناع، تقدما  بالتهنئة إلى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وجميع رجال الشرطة الشرفاء عيون الوطن الساهرة القائمين على حفظ الأمن والأمان  وحماية المواطنين، بمناسبة عيد الشرطة الموافق ٢٥ يناير، فيما تقدم "وزير الطيران" بالشكر والتقدير لرجال الأمن العاملين بالمطارات المصرية على تعاونهم  ودورهم البارز فى الحفاظ على أمن وسلامة  المطارات، وتوجه بالتحية  لأرواح شهداء الوطن الأبطال من رجال الشرطة الأبرار داعيًا المولى عز وجل أن يسكنهم فسيح جناته.

تقديرا لدورهم الوطني.. قيادات مطار سوهاج الدولي تحتفل بعيد الشرطة.. صور
تقديرا لدورهم الوطني.. قيادات مطار سوهاج الدولي تحتفل بعيد الشرطة.. صور
تقديرا لدورهم الوطني.. قيادات مطار سوهاج الدولي تحتفل بعيد الشرطة.. صور
تقديرا لدورهم الوطني.. قيادات مطار سوهاج الدولي تحتفل بعيد الشرطة.. صور
تقديرا لدورهم الوطني.. قيادات مطار سوهاج الدولي تحتفل بعيد الشرطة.. صور
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