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إقبال كبير بمعرض الكتاب لليوم الثالث على التوالي.. فيديو

السبت 25/يناير/2020 - 02:45 م
معرض الكتاب
معرض الكتاب
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ياسمين سامي
عرضت فضائية إكسترا نيوز تقريرا حول مدى إقبال الزوار على معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ 51، حيث يواصل معرض القاهرة الدولي للكتاب فعالياته لليوم الثالث على التوالي.

وأوضح التقرير أن دولة السنغال هي ضيف شرف المعرض كأول دولة من إفريقيا تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعرض.

وأكد التقرير أن الإقبال كبير في جميع الأجنحة وأن تقام ندوة اليوم تحمل اسم جمال حمدان والعديد من الندوات الثقافية والندوات العلمية، لافتا إلى أن المختلف هذا العام هو تدشين تطبيق معرض القاهرة الدولي للكتاب والذي يتيح للزائرين معرفة أماكن الأجنحة والكتب وأسعارها ومختلف الأنشطة والفعاليات.


تقام فعاليات هذه الدورة خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير في «مركز مصر للمعارض الدولية» في ضاحية التجمع الخامس في محافظة القاهرة.

تتعاون الهيئة العامة المصرية للكتاب مع «دار الهلال» لنشر موسوعة «شخصية مصر» للكاتب الكبير جمال حمدان شخصية عام معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ51 كاملة، والتي تضم 4 أجزاء لعرضها في مكتبة الأسرة بالمعرض، كما ستتعاون الهيئة مع دار الهلال أيضًا لنشر 8 عناوين لجمال حمدان منها «إستراتيجية الاستعمار والتحرير» و«الاستعمار والتحرير في العالم العربي». 

وتشارك في الدورة الحالية 900 دار نشر بزيادة قدرها 25% عن الدورة السابقة، فضلًا عن 99 توكيلًا، ويبلغ إجمالي عدد الأنشطة المقرر إقامتها على مدار أيامه 925 فعالية، ويشارك فيها 3502 مشارك، ويبلغ عدد الدول المشاركة 38 دولة بزيادة 3 دول.
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