إقبال كبير بمعرض الكتاب لليوم الثالث على التوالي.. فيديو

عرضت فضائية إكسترا نيوز تقريرا حول مدى إقبال الزوار على معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ 51، حيث يواصل معرض القاهرة الدولي للكتاب فعالياته لليوم الثالث على التوالي.





وأوضح التقرير أن دولة السنغال هي ضيف شرف المعرض كأول دولة من إفريقيا تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعرض.





وأكد التقرير أن الإقبال كبير في جميع الأجنحة وأن تقام ندوة اليوم تحمل اسم جمال حمدان والعديد من الندوات الثقافية والندوات العلمية، لافتا إلى أن المختلف هذا العام هو تدشين تطبيق معرض القاهرة الدولي للكتاب والذي يتيح للزائرين معرفة أماكن الأجنحة والكتب وأسعارها ومختلف الأنشطة والفعاليات.









تقام فعاليات هذه الدورة خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير في «مركز مصر للمعارض الدولية» في ضاحية التجمع الخامس في محافظة القاهرة.





تتعاون الهيئة العامة المصرية للكتاب مع «دار الهلال» لنشر موسوعة «شخصية مصر» للكاتب الكبير جمال حمدان شخصية عام معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ51 كاملة، والتي تضم 4 أجزاء لعرضها في مكتبة الأسرة بالمعرض، كما ستتعاون الهيئة مع دار الهلال أيضًا لنشر 8 عناوين لجمال حمدان منها «إستراتيجية الاستعمار والتحرير» و«الاستعمار والتحرير في العالم العربي».



