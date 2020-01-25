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أخبار العالم

بسبب كورونا المميت.. الصين توقف خروج أو دخول الحافلات من بكين

السبت 25/يناير/2020 - 02:57 م
بسبب كورونا المميت..
بسبب كورونا المميت.. الصين توقف خروج او دخول الحافلات بكين
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سمر صالح

قالت وسائل إعلام صينية، اليوم السبت، إن العاصمة الصينية بكين، ستوقف حركة جميع الحافلات بين الأقاليم اعتبارا من 26 يناير للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.


وارتفع عدد الوفيات جراء الفيروس إلى 41 شخصا حتى أمس الجمعة في حين بلغ عدد المصابين به أكثر من 1300 على مستوى العالم.


من جهة أخرى، قال مسئول فى إقليم هوبى الصينى، اليوم السبت، إن وباء فيروس كورونا الجديد فى الصين ما زال حادا وإن الإمدادات الطبية شحيحة للغاية فى مدينة ووهان التى ظهر فيها الفيروس أول مرة.


وناشد المسئولون، المتبرعين المحليين والدوليين، تقديم إمدادات طبية مثل الكمامات والملابس الواقية.

وقال إن إقليم هوبى تلقى حتى أمس الجمعة تبرعات من الجمهور زادت على 1.2 مليون كمامة و30 مليون يوان (4.35 مليون دولار).

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