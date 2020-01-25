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محافظات

فى عيد الشرطة.. محافظ القليوبية ومدير الأمن يضعان إكليلا من الزهور على النصب التذكاري

السبت 25/يناير/2020 - 05:56 م
محافظ القليوبية يهنئ
محافظ القليوبية يهنئ الشرطة
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إبراهيم الهوارى

قدم اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية التهنئة للواء جمال الدين الرشيدي مدير الأمن بمكتبه بمديرية الأمن بمناسبة أعياد الشرطة بحضور نائبي المحافظ والسكرتير العام للمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وشارك المحافظ رجال الشرطة في توزيع الزهور على المواطنين امام مبنى ديوان عام المحافظة مقدما التهنئة لضباط والصف والجنود بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ68 لعيد الشرطة، تلك الذكرى التى شهدت أهم معركة شعبية في تاريخ مصر المعاصر معركة الصمود والتحدي ضد الاحتلال الإنجليزي.

واشاد محافظ القليوبية بملحمة البطولات الوطنية التى يقدمها رجال الشرطة المدنية جنبًا إلى جنب مع رجال الجيش المصرى العظيم فى تطهير أرض سيناء الغالية من أعداء الوطن والإرهاب الأسود مؤكدا أننا جميعا سنظل نفخر بتضحيات رجال الجيش والشرطة وأن ما قدموه من شهداء ومصابين من أجل مصر وشعبها سيظل مكتوبًا بأحرف من نور فى تاريخ مصر المشرف وستتناقله الأجيال بكل فخر وعزة.

كما قدم المحافظ ومدير الأمن بوضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول بمبنى قوات الأمن تخليدا لذكراه.

فى عيد الشرطة.. محافظ القليوبية ومدير الأمن يضعان إكليلا من الزهور على النصب التذكاري
فى عيد الشرطة.. محافظ القليوبية ومدير الأمن يضعان إكليلا من الزهور على النصب التذكاري
فى عيد الشرطة.. محافظ القليوبية ومدير الأمن يضعان إكليلا من الزهور على النصب التذكاري
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