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فن

في ذكرى ميلاد سعيد عبد الغني .. تعرف على أبرز محطاته الفنية

السبت 25/يناير/2020 - 04:21 م
سعيد عبد الغني
سعيد عبد الغني
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قسم الفن
يحل اليوم السبت 25 يناير ذكرى ميلاد الفنان الراحل سعيد عبد الغني الذي رحل عن عالمنا في 23 يناير العام الماضي، وقد تميز سعيد عبد الغني في تقديم ادوار الشر.

ولد سعيد عبد الغني بقرية ”توسا البحر“ بالدقهلية وتخرج في كلية الحقوق عام 1958، عمل بالصحافة بقسم الحوادث بجريدة الأهرام لمدة عامين، ثم أصبح مراسلًا عسكريًا للجريدة، وتزوج من شقيقة الفنانة زهرة العلا التي أنجب منها ولدين وبنت.

بدأ الفنان القدير مشواره الفنى على خشبة مسرح الطليعة، وشارك فى مسرحيتى "القرار" و"جبل مغناطيسى" عام 1973، بينما كانت بداياته فى السينما فى العام التالى 1974 وكانت أمام ميرفت أمين وحسين فهمى فى فيلم "الفاتنة والصعلوك"، ثم توالت أعماله الفنية المتنوعة فى المسرح والتليفزيون والسينما حتى اقترب من 240 عملا فنيا متنوعا.

اشتهر بأدوار الشر، وكانت أبرز أفلامه "الكرنك، إحنا بتوع الأتوبيس، اللصوص، حبيبى دائما، حدوتة مصرية، الكداب، المذنبون، زوج تحت الطلب، مهمة فى تل أبيب، وجهًا لوجه، عندما يسقط الجسد، أين المفر، مع حبى وأشواقى، أيام العمر معدودة، امرأة بلا قيد وغيرها من الأفلام".

حصل عبد الغنى، على العديد من الجوائز خلال مسيرته الفنية، منها جائزة تقديرية من جمعية الفيلم عن دوره فى فيلم "إحنا بتوع الأتوبيس"، جائزة "أفضل ممثل دور ثان" عن فيلم "أيام الغضب"، كما حصل على وسام الدولة من الطبقة الأولى للفنون عام 1996.

يذكر ان آخر أعمال الفنان سعيد عبد الغني  الفنية "ولاد السيدة" عام 2015 للمخرج هانى إسماعيل، وتأليف مجدى الإبيارى، من إنتاج شركة صوت القاهرة.
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