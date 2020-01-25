جروس في ورطة بسبب عمر السومة

بات السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لأهلي جدة السعودي، في أزمة فنية كبيرة قبل مواجهة استقلال دوشنبه الطاجيكي ، في مباراة الملحق الآسيوي المؤهلة لدور مجموعات البطولة القارية.





ويستقبل أهلي جدة نظيره استقلال، يوم الثلاثاء المقبل، في تمام السابعة والنصف مساءً، على ملعب "الجوهرة المشعة" في دور الإقصائيات.





وقالت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، إن الإصابة التي تعرض لها عمر السومة مهاجم الفريق، وضعت جروس في ورطة شديدة، قبل مواجهة استقلال في الملحق الآسيوي.





حيث لا يملك جروس أي لاعب بديل في خط الهجوم، بعد أن تسببت الإصابة في إبعاد مهند عسيري عن المشاركة، بعدما أجرى عملية جراحية في الركبة قبل عدة أيام في دبي، وعدم قيد ديجانيني تفاريس، بسبب اقتصار القيد على 4 لاعبين أجانب فقط منهم لاعب آسيوي، بالإضافة إلى تواجد اللاعب الشاب عبد الرحمن غريب مع المنتخب السعودي الأولمبي الذي نجح في التأهل لنهائي كأس آسيا في تايلاند.





وكان عمر السومة تعرض لإصابة قوية (خلع في الكتف)، وذلك خلال مشاركته مع فريقه أمام الرائد، مساء أمس، الجمعة، في منافسات الدوري السعودي.



