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رياضة

مجدي عبد الغني: سيدات ليفربول بيتفرجوا على صلاح بـ السواريه.. فيديو

السبت 25/يناير/2020 - 05:01 م
صدى البلد
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يسرى غازى
كشف مجدي عبد الغني رئيس جمعية اللاعبين المحترفين عن عشق الجماهير فى الخارج للنجم المصري محمد صلاح بفريق ليفربول الإنجليزى فى المدرجات.

قال البلدوزر عبر ندوة صدى البلد: الجماهير في إنجلترا تحرص على متابعة محمد صلاح فى مباريات الريدز سواء فى البريميرليج أو دورى أبطال أوروبا و تؤازره فى المدرجات والرجال يتوجهون إلى المباريات بـ بدل "سموكن" مثلما يذهبون إلى الأوبرا والسيدات من مشجعى ليفربول بـ "السواريه" على غرار التوجه إلى دور السينما.


أضاف: التعامل فى الخارج مع محمد صلاح مختلف تماما والاحتراف مختلف ومفيش حاجة اسمها رئيس النادى يروح فى التمرين لمؤازرة اللاعبين ومحدش يروح ياخد لقطة ومحدش يعرف رئيس نادى ليفربول اسمه إيه أو نائبه أو أعضاء مجلس الإدارة ونادى كبير.


تابع: محمد صلاح كانت له طلبات مشروعة قبل التوجه إلى مونديال روسيا العام الماضي منها استقباله فى المطار بشكل يليق بـ لاعب محترف إضافة إلى عدم تعرضه إلى المضايقة وأنا خبطت عليه الساعة 3 الصبح كنت عايز ابنى يتصور معاه ومفتحش الباب.


أشار إلى أنه طلب عدم الإزعاج لكافة اللاعبين فى المعسكر وتم تنفيذ كافة طلباته حينها وانا عندى استعداد بصفتي رئيس جمعية اللاعبين المحترفين التواصل معه وحل أية أزمات تواجه نجم ليفربول.
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