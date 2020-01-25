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حوادث

لاستنفاده مرات الرسوب.. مجلس الدولة يؤيد فصل طالب بكلية التمريض

السبت 25/يناير/2020 - 04:34 م
صدى البلد
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محمد زهير
أيدت المحكمة الإدارية العليا، قرار كلية التمريض بجامعة الإسكندرية المتضمن فصل طالب التحق بالكلية عام 2011، واستنفدت مرات الرسوب لرسوبه 5 فصول دراسية متتالية منذ التحاقه بالكلية، وقضت المحكمة برفض طعن الطالب لعودته للدراسة. 

وأكدت المحكمة، أن المُشرع بمقتضى نص المادة (20) من اللائحة الداخلية لكلية التمريض بجامعة الإسكندرية, اعتمد السنة الدراسية علي أساس نظام الفصلين الدراسيين , واتخذ من الفصل الدراسي وحدة لقياس عدد مرات الرسوب التي اوجب فصل الطالب بسببها , وجعلت اللائحة من رسوب الطالب في أربعة فصول دراسية متتالية منذ بدء التحاقه بالكلية موجبا لفصله .

وثبت للمحكمة أن الطالب قيد بالفرقة الأولى بكلية التمريض جامعة الاسكندرية لعام 2011 /2012، ورسب في خمسة فصول متتالية منذ بدء التحاقه بالفصل الدراسي الاول بالكلية ، ووافق مجلس الكلية في اجتماعه عام 2014 علي فصله لرسوبه خمس فصول دراسية متتالية ، ومن ثم يكون قرار فصله من الكلية لاستنفاده مرات الرسوب سليم قانونًا ، ويصبح طعن الطالب مرفوض.

ولم تلتفت المحكمة لما برره الطالب ، من أنه لم يرسب في الفرقة لمدة عامين ، وان رسوبه كان في المجموع التراكمي ، وأنه كان من الواجب علي مجلس الكلية مناقشة قرار الفصل في حضوره ومنحه فرصة الامتحان من الخارج ، لأن الثابت في الأوراق انه رسب في خشمسة فصول دراسية متتالية منذ بدء التحاقه بالفصل الدراسي الاول بالكلية ، وان المُشرع لم يستلزم حضور الطالب لمناقشته في قرار فصله .
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