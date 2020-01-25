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فن

شطب دعوى محمد الشرنوبي لفسخ تعاقده مع خطيبته السابقة ومنتجة أعماله..مستند

السبت 25/يناير/2020 - 05:15 م
صدى البلد
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محمد نبيل
تطور جديد قد يغير الأزمة المشتعلة بين المطرب محمد الشرنوبي والمنتجة سارة الطباخ حيث قررت المحكمة الاقتصادية برئاسة المستشار اشرف امام في جلستها  العلنية التي انعقدت بتاريخ 16 يناير الجاري شطب الدعوي رقم 687 لسنة 11 ق للمطرب محمد الشرنوبي ضد منتجة أعماله، والتي يتم نظرها منذ شهور.

وكان الشرنوبي قد اقام الدعوي بعد قرار إيقافه من نقابة المهن الموسيقية بهدف التخلص نهائيا من تعاقده الحصري مع شركة ايرث برودكشن المملوكة لسارة الطباخ لكن المحكمة شطبت الدعوي وهو ما يعني أن الشرنوبي اصبح مطالبا بتنفيذ العقد او دفع الشرط الجزائي او الحصول علي موافقة من منتجته بفسخ التعاقد ودفع الشرط الجزائي المقدر بقيمة 600 ألف دولار ،ومن المتوقع أن يشهد صراع الثنائي سخونة خلال الفترة القادمة خاصة أن موقف سارة يزداد قوة بشطب المحكمة للدعوى.
شطب دعوى محمد الشرنوبي لفسخ تعاقده مع خطيبته السابقة ومنتجة أعماله..مستند
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