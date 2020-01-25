شطب دعوى محمد الشرنوبي لفسخ تعاقده مع خطيبته السابقة ومنتجة أعماله..مستند

تطور جديد قد يغير الأزمة المشتعلة بين المطرب محمد الشرنوبي والمنتجة سارة الطباخ حيث قررت المحكمة الاقتصادية برئاسة المستشار اشرف امام في جلستها العلنية التي انعقدت بتاريخ 16 يناير الجاري شطب الدعوي رقم 687 لسنة 11 ق للمطرب محمد الشرنوبي ضد منتجة أعماله، والتي يتم نظرها منذ شهور.



