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حوادث

الفريق أسامة ربيع يلتقي مدير أمن الإسماعيلية ويتفقد قوات تأمين المجرى الملاحي

السبت 25/يناير/2020 - 06:24 م
الفريق أسامة ربيع
الفريق أسامة ربيع يلتقي مدير أمن الإسماعيلية
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انجي هيبة
قدم الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم السبت، التهنئة إلى اللواء جمال الغزالي مدير أمن الإسماعيلية، بمناسبة احتفالات ثورة يناير المجيدة وعيد الشرطة، وذلك خلال زيارته بمقر مديرية الأمن بالإسماعيلية في إطار الاحتفال بعيد الشرطة الإسماعيلية.

 خلال اللقاء، وجه الفريق ربيع التحية لضباط ورجال الشرطة البواسل وعبر عن تقديره للبطولات والتضحيات الجليلة التي يبذلها رجال الأمن للحفاظ على سلامة وأمن المواطنين وحماية مقدرات الدولة، كما أهدى رئيس الهيئة درع القناة الجديدة للسيد اللواء مدير أمن الإسماعيلية. 

 كما حرص رئيس الهيئة على تهنئة قوات وعناصر تأمين المجرى الملاحي وذلك خلال لقائه اللواء رأفت الشرقاوي مدير الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، معبرا عن امتنانه وتقديره لكفاءة وجاهزية رجال الأمن للحفاظ على المجرى الملاحي للقناة على الدوام. 

 عقب ذلك، تفقد الفريق ربيع عددًا من منشآت الهيئة الرئيسية واطمأن على إجراءات التأمين بالمجرى الملاحي للقناة وسير الملاحة بصورة منتظمة، كما قام بتحية عناصر من فوج تأمين المجرى الملاحي، مشيدًا بالجهد الكبير المبذول من قبل القوات المسلحة الباسلة بكافة أسلحتها وأفرعها مدعومة بقوات الأمن الداخلي في تأمين حركة التجارة العالمية عبر قناة السويس، والحفاظ على سلامة منشآت الهيئة الرئيسية في مختلف مدن القناة. 

 كما وجه رئيس الهيئة التحية لجميع العاملين بالهيئة وقدم لهم التهنئة بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة ٢٥ يناير المجيدة وحثهم على مواصلة العمل لرفع راية القناة عالية ولتظل على الدوام الطريق الرئيسي لحركة التجارة العالمية.
الفريق أسامة ربيع يلتقي مدير أمن الإسماعيلية ويتفقد قوات تأمين المجرى الملاحي
الفريق أسامة ربيع يلتقي مدير أمن الإسماعيلية ويتفقد قوات تأمين المجرى الملاحي
الفريق أسامة ربيع يلتقي مدير أمن الإسماعيلية ويتفقد قوات تأمين المجرى الملاحي
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