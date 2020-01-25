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أخبار البلد

وضعوا صورة المقاول الهارب على خروف.. شباب الإسماعيلية فى عيد الشرطة يرفعون شعار لا للخونة نعم للاستقرار

السبت 25/يناير/2020 - 06:41 م
شباب الإسماعيلية
شباب الإسماعيلية يحتفلون بعيد الشرطة
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نظم أهالى الاسماعيلية احتفالية كبرى فى ميادين المحافظة بالذكرى الـ 68 لعيد الشرطة منددين بدعوات التخريب التى يطلقها المقاول الهارب محمد علي ضد مؤسسات الدولة.


رفع المشاركون صورا دونوا عليها نعم للاستقرار لا للفوضى .. لا للخونة والجواسيس .. تحيا مصر .. السيسى رئيسى .. نعم لدعم القيادة السياسية ورفع المشاركون صور المقاول الهارب محمد علي ودونوا عليها جاسوس وعميل وخاين .. مصر اكبر من أى خاين  وعميل  ووضع المشاركون صورة محمد على فوق جسم خروف. 

ويحتفل اليوم 25 يناير، الشعب المصرى مع وزارة الداخلية بعيد الشرطة الـ 68 حيث يخلد المصريون بطولات رجال الشرطة الذين ضحوا بأرواحهم من أجل رفع راية مصر عالية.


ورسمت معركة الإسماعيلية عام 1952 لوحة فنية تلاحمت فيها دماء الشرطة والشعب في أثناء تصديهم للعدوان الغاشم ليصبح هذا اليوم عيدًا للشرطة يحتفل المصريون بكل طوائفهم به كل عام تقديرا لدور رجال الشرطة وتضحياتهم المستمرة.

 

 

وضعوا صورة المقاول الهارب على خروف.. شباب الإسماعيلية فى عيد الشرطة يرفعون شعار لا للخونة نعم للاستقرار
وضعوا صورة المقاول الهارب على خروف.. شباب الإسماعيلية فى عيد الشرطة يرفعون شعار لا للخونة نعم للاستقرار
وضعوا صورة المقاول الهارب على خروف.. شباب الإسماعيلية فى عيد الشرطة يرفعون شعار لا للخونة نعم للاستقرار
وضعوا صورة المقاول الهارب على خروف.. شباب الإسماعيلية فى عيد الشرطة يرفعون شعار لا للخونة نعم للاستقرار
وضعوا صورة المقاول الهارب على خروف.. شباب الإسماعيلية فى عيد الشرطة يرفعون شعار لا للخونة نعم للاستقرار
وضعوا صورة المقاول الهارب على خروف.. شباب الإسماعيلية فى عيد الشرطة يرفعون شعار لا للخونة نعم للاستقرار
وضعوا صورة المقاول الهارب على خروف.. شباب الإسماعيلية فى عيد الشرطة يرفعون شعار لا للخونة نعم للاستقرار
وضعوا صورة المقاول الهارب على خروف.. شباب الإسماعيلية فى عيد الشرطة يرفعون شعار لا للخونة نعم للاستقرار
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