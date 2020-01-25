خاين وعميل وأراجوز .. أهالى البحيرة ينظمون وقفة ضد المقاول الهارب محمد على فى عيد الشرطة

نظم عشرات الشباب بمحافظة البحيرة خلال الاحتفال بالعيد الـ 68 للشرطة المصرية، وقفة تضامنية منددين بدعوات التخريب التى يطلقها المقاول الهارب محمد على من الخارج ضد مؤسسات الدولة.





ورفع المشاركون فى الوقفة صور المقاول الهارب ودونوا عليها الاراجوز .. الخاين .. العميل .. محمد على خاين وعميل.





ويحتفل اليوم الشعب المصرى 25 يناير، مع وزارة الداخلية بعيد الشرطة الـ 68 حيث يخلد المصريون بطولات رجال الشرطة الذين ضحوا بأرواحهم من أجل رفع راية مصر عالية.





ورسمت معركة الإسماعيلية عام 1952 لوحة فنية تلاحمت فيها دماء الشرطة والشعب في أثناء تصديهم للعدوان الغاشم ليصبح هذا اليوم عيدًا للشرطة يحتفل المصريون بكل طوائفهم به كل عام تقديرا لدور رجال الشرطة وتضحياتهم المستمرة.