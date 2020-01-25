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أخبار العالم

لبنان ينتفض.. متظاهرون يقتحمون السراي الحكومي.. والأمن يرد بخراطيم المياه

السبت 25/يناير/2020 - 07:21 م
مظاهرات لبنان (صحيفة
مظاهرات لبنان (صحيفة النهار)
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تحت شعار "100 يوم ومكملين"، وصل المتظاهرون إلى وسط بيروت بعد ما جابت تظاهرتهم مناطق عدّة في العاصمة، إلا أنّهم رفضوا مشهد السياج الحديديّ قبالة السرايا الحكومية في ساحة رياض الصلح، فراحوا يقرعون عليه ويحاولون تحطيمه حتى نجحوا في ذلك، ثم راحوا يرشقون القوى الأمنية بالأحجار والمفرقعات النارية، حتى ردّت عليهم باستعمال خراطيم المياه. 

وتمكن المتظاهرون من فتح البوابة الحديدية أمام السرايا حيث عمدت القوى الأمنية إلى إطلاق القنابل المسيلة للدموع، حسبما ذكرت صحيفة "النهار" اللبنانية. 

وتحوّلت السرايا الحكومية وجهة للتحرّك رفضًا لحكومة الرئيس حسان دياب التي اتهمها بعض المتظاهرين بأنها "حكومة سورية وإيرانية"، وآخرون بأنها حكومة "مستشاري السلطة السياسية". وهناك حاول عدد من الشبان إزالة الأسلاك الشائكة ورموا الحجارة. أحد الشبان الذي كان يزيل الأسلاك، قال: "نريد دخول القصر، إنه قصر الشعب".. وصرخ متظاهر: "مَش سلمية، مش سلمية، هيدي ثورة مش غنية". ووجه متظاهرون أضواء اللايزر في اتجاه غرف السرايا.

وعبر حسابها في "تويتر"، غرّدت قوى الأمن الداخلي، قائلة: "بدأت أعمال الشغب والاعتداء على عناصر قوى الأمن، لذلك نطلب من المتظاهرين السلميين مغادرة ساحة رياض الصلح حفاظًا على سلامتهم".

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