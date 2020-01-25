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أخبار البلد

أهالي بورسعيد يسخرون من المقاول الهارب محمد علي بصورة محجوب عبد الدايم في فيلم القاهرة 30

السبت 25/يناير/2020 - 07:41 م
اهالى بورسعيد يسخرون
اهالى بورسعيد يسخرون من المقال الهارب محمد على
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نظم أهالى  بورسعيد احتفالية كبرى فى ميادين المحافظة بالذكرى الـ 68 لعيد الشرطة منددين بدعوات التخريب التى يطلقها المقاول الهارب محمد ضد مؤسسات الدولة .

رفع المشاركون صور دون عليها لا للخونة والجواسيس .. تحيا مصر ورفع المشاركون صور المقاول الهارب ودن عليها جاسوس وعميل وخاين ووضع المشاركون صورة محمد على على خروف وحمار وسخر الشباب من المقاول الهارب بتجسده فى شخصية محجوب عبد الدايم فى فيلم القاهرة 30 الذى جسد دور الخاين لبلده .

ويحتفل اليوم الشعب المصرى مع وزارة الداخلية بعيد الشرطة 25 يناير الـ 68 حيث يخلد المصريون بطولات رجال الشرطة الذين ضحوا بأرواحهم من أجل رفع راية مصر عالية حيث رسمت معركة الإسماعيلية عام 1952 لوحة فنية تلاحمت فيها دماء الشرطة والشعب في أثناء تصديهم للعدوان الغاشم ليصبح هذا اليوم عيدًا للشرطة يحتفل المصريون بكل طوائفهم به كل عام تقدير لدور رجال الشرطة وتضحياتهم المستمرة.

أهالي بورسعيد يسخرون من المقاول الهارب محمد علي بصورة محجوب عبد الدايم في فيلم القاهرة 30
أهالي بورسعيد يسخرون من المقاول الهارب محمد علي بصورة محجوب عبد الدايم في فيلم القاهرة 30
أهالي بورسعيد يسخرون من المقاول الهارب محمد علي بصورة محجوب عبد الدايم في فيلم القاهرة 30
أهالي بورسعيد يسخرون من المقاول الهارب محمد علي بصورة محجوب عبد الدايم في فيلم القاهرة 30
أهالي بورسعيد يسخرون من المقاول الهارب محمد علي بصورة محجوب عبد الدايم في فيلم القاهرة 30
أهالي بورسعيد يسخرون من المقاول الهارب محمد علي بصورة محجوب عبد الدايم في فيلم القاهرة 30
أهالي بورسعيد يسخرون من المقاول الهارب محمد علي بصورة محجوب عبد الدايم في فيلم القاهرة 30
أهالي بورسعيد يسخرون من المقاول الهارب محمد علي بصورة محجوب عبد الدايم في فيلم القاهرة 30
أهالي بورسعيد يسخرون من المقاول الهارب محمد علي بصورة محجوب عبد الدايم في فيلم القاهرة 30
أهالي بورسعيد يسخرون من المقاول الهارب محمد علي بصورة محجوب عبد الدايم في فيلم القاهرة 30
أهالي بورسعيد يسخرون من المقاول الهارب محمد علي بصورة محجوب عبد الدايم في فيلم القاهرة 30
أهالي بورسعيد يسخرون من المقاول الهارب محمد علي بصورة محجوب عبد الدايم في فيلم القاهرة 30
أهالي بورسعيد يسخرون من المقاول الهارب محمد علي بصورة محجوب عبد الدايم في فيلم القاهرة 30
أهالي بورسعيد يسخرون من المقاول الهارب محمد علي بصورة محجوب عبد الدايم في فيلم القاهرة 30
أهالي بورسعيد يسخرون من المقاول الهارب محمد علي بصورة محجوب عبد الدايم في فيلم القاهرة 30
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