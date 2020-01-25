كانت خراب على مصر .. أحمد موسى يكشف بالأرقام خسائر مصر في 25 يناير

قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك فرقا كبيرا بين الفترة التي حكمت فيها الجماعة الارهابية مصر والوقت الحالي؛ موضحا أنه كان هناك خسائر يومية في يناير من 250 الي 300 مليون جنيه.





وأشار موسى خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»، تقديم الإعلامي «أحمد موسى»، أن قطاع السياحة خسر حوالي 3 مليارات دولار بسبب أحداث يناير.





وأكد موسى، أنه في مايو 2011 كانت نسبة تدفق الاموال الاجنبية الى مصر صفر والاحتياطي النقدي انخفض من 36 مليارا إلى 15 مليارا في ديسمبر 2012.





ونوه موسى، بأن الاعلاميين الممولين من قطر وتركيا يتحدثون عن الديمقراطية ليل نهار وهم يعرفون أن الدول التي تمولهم قائمة على القمع والقتل والدم؛ موضحا أن الشعب المصري فهم الجماعة الإرهابية ولم يخرج اليوم ضد الشرطة المصرية ومؤسسات الدولة.





وقدم موسى التحية إلى رجال الشرطة المصرية البواسل الذين يبذلون الغالي والنفيس في خدمة وطنهم؛ لدرجة أنهم يموتون في خدمة الوطن؛ وسبق أن قدموا أرواحهم في يناير 1952 بالإسماعيلية.