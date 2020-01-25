أحمد موسى يكشف معلومة خطيرة وتآمر خيرت الشاطر على مصر 2009

سخر الإعلامي أحمد موسى، من الدعوات التي اطلقت من الجماعة الإرهابية وأبواقها في الخارج للخروج من الدولة المصرية، موضحا أن المصريين سبق وان خُدعوا في يناير ولن يقعوا في ذلك مرة أخرى.





وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»، تقديم الإعلامي «أحمد موسى»، أن خيرت الشاطر دفع أموالا للمسجلين خطر والخارجين عن القانون؛ حيث كانوا يعطونهم راتبا شهريا منذ نهاية 2009 ليشاركوا في التخريب الذي كان مخططا له في 2011.





وأوضح موسى، أن تلك المعلومة موثقة ولا يمكن إنكارها، وتم القبض على العشرات من المسجلين وتم الإعتراف على خيرت الشاطر ورجاله؛ منوها أن رجال الداخلية تحملوا الكثير من الأمور بسبب تخريبات الجماعة الإرهابية .





وأكد موسى، أنه في الفترة من 28 يناير الي 30 يناير، اغتال جواسيس الإخوان 120 رجلا من رجال الشرطة، وقاموا بنشر الشائعات أن الداخلية هي من قتلت اللواء البطران.





واشار موسى، أن الجماعة الإرهابية حرقت المباني المصرية في عهدها البائد، وكانت تسعى إلى السيطرة على مفاصل الدولة؛ موجها رسالة إلى المصريين الموجودين في هولندا: « اللي يشوف محمد على يوريه فيديوهات المصريين وصوره المعلقة على هيئة حمار».





وقال موسى: «بتكلم بجد في حالة طوارئ في المستشفيات دلوقتي، الإخوان سحبوا أدوية الحرقان من الصيدليات بعد فشل دعوات التظاهر».





ونوه موسى أن قنوات الإرهابية فتحت أبوابها إلى الهارب محمد على ليخرج في أكثر من 60 لقاء تلفزيونيا ليدعوا المصريين للخروج ضد الدولة المصرية؛ موضحا أن عددا من المصريين بالفعل خرجوا ولكن رفعوا صورا لمحمد على بشكل حمار.





وأضاف، أن المصريين لم يخرجوا ثقة بالدولة المصريين، مرددا: «الشعب المصري داس بالجزمة على كل الخونة والعملاء».





وتابع موسى: «محمد على ركب على الإخوان ودلدل رجليه وبرضوا المصريين منزلوش .. الإخوان صرفوا ملايين لخروج المصريين ولم يخرج أحد».