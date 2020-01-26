مركز إعداد القيادات التربوية يبدأ تنفيذ برامج تدريبية لتحقيق رؤية مصر 2030

تطلق الادارة المركزية لمركز اعداد القيادات التربوية مجموعة من البرامج التدريبية التى تلبي الاحتياجات التدريبية وتحقق رؤية مصر ٢٠٣٠ والتى تهدف الى رفع كفاءة وتنمية القدرات والمهارات القيادية لكوادر الادارة العليا والوسطى والشبابية.





جدير بالذكر ان هذه البرامج تنفذ بالادارة المركزية لمركز اعداد القيادات التربوية ، والمراكز التدريبية التابعة لها وعددها ١٤ مركز تدريبي والمنتشرة بمحافظات مصر ، فى الفترة ، من اليوم 26 يناير الى 30 يناير 2020









ومن هذه البرامج : برنامج (الدعم المالي و الاداري للقيادات الوسطى ) والذي يأتى ضمن حزمة برامج القيادات الوسطى ، ويهدف لتوضيح المفاهيم والاجراءات المالية والادارية وشئون العاملين في ظل قانون 81 ، وبرنامج (الدورة التمهيدية لاختبارات القيادات التربوية) ، والذي يهدف إلى إعداد القيادات التربوية الوسطى لاجتياز اختبارات القيادات العليا المقررة بوزارة التخطيط والمنفذ على أربعة أجزاء ويبدأ الجزء الأول وموضوعه (الجدارات السلوكية) ، وبرنامج (الإرشاد الأكاديمي والمهني) والذي يهدف إلى إلى تزويد الموجه الفني بأدوات وأساليب الإرشاد الأكاديمي والمهني الحديثة التي تمكنه من ممارسة عمله بكفاءة وفعالية



