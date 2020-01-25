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توك شو

خرج من السجن.. إخوانى يقاضي مرشد الجماعة ويطالبه بتعويض 3 ملايين جنيه

السبت 25/يناير/2020 - 09:45 م
محمد بديع مرشد الجماعة
محمد بديع مرشد الجماعة فترة الحكم
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عبد الخالق صلاح
قال الإعلامي أحمد موسى، إن من يتآمر أو يشكك في جيش بلده خاين بمعني الكلمة؛ موجها كلامه الي الشباب المصري: «لا تسمحوا لأحد أن يتحدث عن الجيش المصري البطل بأي سوء لانه جيش الشعب المصري وليس جيش الرئيس أو أي أحد». 

وأشار موسى خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»ان الشعب المصري أعطى الإرهابيين درسا في منتهي القوة والقسوة؛ أن كل خاين وعميل و لص وحرامي ليس له مكان وسط المصريين_ في إشارة منه إلى الهارب المقاول محمد على .

وأكد موسى، أنه فخور بالجيش المصري والشرطة المصرية؛ منوها ان احد المحامين التابعين للارهابيين خرج من السجن رفع قضية على المرشد ويطالبه بتعويض 3 ملايين جنيه لانه خدعه وجعله يتآمر ضد الدولة المصرية.

ونوه موسى أن الجماعة الإرهابية كانت تشن حملات إعلامية ضد الجيش المصري في 25 يناير، لدرجة أن البعض كان يتطاول على قيادات الجيش؛ ولكن القوات المسلحة تحملت الهجوم والشتائم حتى تقف مصر على قدميها مرة أخرى. 
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