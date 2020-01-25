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توك شو

بعد التآمر عليها.. أحمد موسى: المشير طنطاوي هو من أوصل مصر لـ بر الأمان

السبت 25/يناير/2020 - 09:32 م
المشير طنطاوي
المشير طنطاوي
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عبد الخالق صلاح
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الجماعة الإرهابية كانت تشن حملات إعلامية ضد الجيش المصري في 25 يناير، لدرجة أن البعض كان يتطاول على قيادات الجيش؛ ولكن القوات المسلحة تحملت الهجوم والشتائم حتى تقف مصر على قدميها مرة أخرى. 

وشكر موسى خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»، تقديم الإعلامي «أحمد موسى»، المشير طنطاوي لأنه هو من أوصل مصر إلى بر الأمان بعد التآمر الذي كان على مصر من جميع الجهات؛ منوها أنه كان يدعو قيادات الدولة إلى التحمل من أجل مصر . 

وأشار "موسى"، إلى أن ميليشيات الجماعة الإرهابية كان يحرقون مباني الدولة، وكانوا يعلنون أنهم سيحرقون مبني كذا ثم يُحرق فورًا. 

 ولفت إلى أن هناك فرقاً كبيرًا بين الفترة التي حكم فيها الجماعة الارهابية مصر والوقت الحالي؛ موضحا أن الديون الخارجية ارتفعت بعد يناير، وكانت هناك خسائر يومية في يناير من 250 إلي 300 مليون جنيه. 

وأشار "موسى" خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن قطاع السياحة خسر حوالي 3 مليارات دولار بسبب أحداث يناير؛ علاوة على 700 مليون جنيه في قطاع السياحة.

وأكد "موسى"، أنه في مايو 2011 كانت نسبة تدفق الأموال الاجنبية في مصر "صفر"؛ وأن الاحتياطي النقدي انخفض من 36 ملياراً إلى 15 مليارًا في ديسمبر 2012. 
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