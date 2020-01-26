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ديني

هل تضاف الهدايا للتركة لتقسيمها .. علي جمعة يجيب

الأحد 26/يناير/2020 - 09:00 ص
التركة
التركة
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عبد الرحمن محمد
قال الشيخ علي فخر، مدير عام إدارة الحساب الشرعي وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يوجد فرق كبير بين الوصية والدين عند توزيع تركة المتوفى، لافتا إلى أن الوصية لابد أن تكون فى ثلث التركة فقط وإذا زادت على الثلث فهذا غير جائز إلا بموافقة الورثة.

وأضاف «فخر»، خلال البث المباشر عبر صفحة دار الافتاء ، أما الدين فيجب سداده كله حتى وإن استغرق نصف التركة أو أكثر وسواء رضى الورثة بذلك أم لم يرضوا لأن هذا دين متعلق فى ذمة المتوفى ويجب أداؤه كاملا.

حكم تقسيم الذهب في التركة

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية الأسبق، إن الهدايا من الذهب تضاف إلى باقي التركة وتقسم على الورثة حتى وإن كان أحد الورثة أحضرها لوالدته كهدية ولا يجوز خصمها من التركة بل تضاف وتقسم عليهم جميعا في حال عدم كتابة وصية من المتوفية لتخصيصها لمكان ما مثل جمعية خيرية أو بناء مسجد أو أي عمل خيري.

وأضاف جمعة خلال احد الدروس الدينية ، ردا على متصلة تقول" هل يجوز تقسيم التركة من الذهب ؟ وهل تضاف الهدايا للتركة لتقسيمها؟"، أن كل ما تركته الأم من ذهب يقسم على الورثة ، أما في حال توفت أحد أبناءها في حياة أمهم فيتم العمل بالوصية الواجبة وهي أن يأخذ أبناء المتوفي أو المتوفية نصيبها من التركة في القسمة وتقسم عليهم حسب نصيب الولد والبنت منهم.

موقف مصروف المنزل من التركة حال وفاة الزوج

قال الشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية إن مصروف المنزل المتروك بعد وفاة الرزوج قد يوزع مع التركة أو قد يكون من نصيب الزوجة ولكن ذلك يتحدد بناء على أمرين.

وأضاف وسام في فتوى له خلال البث المباشر عبر صفحة دار الافتاء ، قائلا: الأمر الأول : إذا كان الزوج قال للزوجة خذي المال وتصرفي به كما تشائين وقد اعتاد عدم محاسبتها على هذا المبلغ ففي هذه الحالة يذهب ما تبقى الى الزوجة ولا يدخل في التركة.

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