عايشين في غيبوبة.. الباز يطالب بالكشف النفسي على محمد علي وإعلامي الإخوان

علّق الإعلامى محمد الباز، على الفشل الذريع لدعوات جماعة الإخوان الإرهابية فى الحشد للتظاهر يوم 25 يناير، قائلاً: "اليوم أعلن الوفاة الكاملة لإعلام جماعة الإخوان الإرهابية التى تحرض ضد استقرار الدولة المصرية".





وتابع "الباز" خلال تقديمه برنامج "90 دقيقة" والمُذاع عبر قناة "المحور": "المقاول الهارب محمد على دعا المصريين للنزول والتظاهر بمطار القاهرة وغلق الشوارع حتى تصل الرسالة لكل دول العالم ولكن دعواته بأت بالفشل".





وأكمل الإعلامى محمد الباز: "بحكم شغلى بتفرج على الناس اللى زى محمد على وآخر مرة اتفرجت عليه أشفقت عليه لأنه، لا يدرك هو والإخوان حجم ما يتم إنجازه كل يوم من القيادة السياسية للدولة المصرية".





وأوضح الإعلامى محمد الباز أن الشباب فى ثورة يناير لم يكن على قدر كافٍ من النضج ما أدى لسرقة الثورة، مضيفا: "مفيش شيء مُقدّس غير الله، لذلك يحق للجميع الانتقاد وأنا أرى أن ثورة يناير لها سلبيات وإيجابيات"..





وطالب الإعلامى محمد الباز، الخبير النفسى أحمد عكاشة، بالكشف على محمد على وإعلامى الإخوان، مردفًا: "عايشين فى غيبوبة".