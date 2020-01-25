الرجاء البيضاوي يقلب الطاولة على الترجي التونسي ويقترب من التأهل.. فيديو

أحرز الرجاء البيضاوي الهدف الثاني فى شباك الترجي التونسي فى المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب الشهداء فى الجولة الـ5 ، بدور المجموعات ، ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا .





وجاء هدف الرجاء الثاني فى الدقيقة 67 عن طريق بدر بانون من متابعة داخل منطقة الجزاء .



