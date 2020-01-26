AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

أسعار شيفروليه chevrolet بعد تراجع الأسعار في مصر.. صور

الأحد 26/يناير/2020 - 12:53 م
شيفرولية لانوس
شيفرولية لانوس
Advertisements
اشرف عطية

تشهد أسعار السيارات في مصر كثيرًا من التغيرات التي أثرّت على عملية الشراء هبوطًا وارتفاعا، لذا يبحث الجميع بشكل شبه يومي عن أسعار السيارات.

ونستعرض أسعار شيفروليه اليوم في مصر:

أسعار شيفروليه chevrolet

شيفروليه لانوس
chevrolet lanos تبدأ من 166.400 جنيه حتى 171.600 جنيه لأعلى فئة.

نتيجة بحث الصور عن شيفرولية لانوس

شيفروليه آفيو
chevrolet aveo تبدأ من 198.000 جنيه حتى 204.000 جنيه لأعلى فئة.

نتيجة بحث الصور عن شيفرولية افيو

شيفروليه أوبترا
chevrolet optra تبدأ من 209.000 جنيه حتى 225.000 جنيه لأعلى فئة.

نتيجة بحث الصور عن شيفروليه اوبترا

شيفروليه ماليبو
chevrolet malibu تبدأ من 390.000 جنيه حتى 450.000 جنيه لأعلى فئة.

نتيجة بحث الصور عن شيفرولية ماليبو

شيفروليه بيك اب
chevrolet pickup تبدأ من 289.200 جنيه حتى 315.700 جنيه لأعلى فئة.


شيفروليه n300
chevrolet n300 بسعر 156.250 جنيه.

نتيجة بحث الصور عن ‫شيفرولية n300‬‎
أسعار شيفروليه chevrolet بعد تراجع الأسعار في مصر.. صور
أسعار شيفروليه chevrolet بعد تراجع الأسعار في مصر.. صور
أسعار شيفروليه chevrolet بعد تراجع الأسعار في مصر.. صور
أسعار شيفروليه chevrolet بعد تراجع الأسعار في مصر.. صور
أسعار شيفروليه chevrolet بعد تراجع الأسعار في مصر.. صور
Advertisements

ترشيحاتنا

أسعار تويوتا toyota في مصر اليوم بعد آخر تخفيض .. صور

تخفيضات السيارات.. أسعار شيري chery اليوم في مصر بعد آخر تخفيض.. صور

مش فارق معاها.. ريهانا تتألق في عشاء جرامي بعد انفصالها عن السعودي حسن جميل

الفرق بين أعراض فيروس كورونا والإنفلونزا العادية

فيديوجراف| لعنة الإيقاف تطارد شيكابالا بسبب آدم

أهم الأخبار.. قرار عاجل من أمريكا بسبب الكورونا.. تطورات الحالة الصحية لـ نادية لطفي.. والزمالك يعاقب شيكابالا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار شيفروليه chevrolet بعد تراجع الأسعار في مصر.. صور

لوك فورمال.. منة فضالي تتألق في أحدث ظهور

مش فارق معاها.. ريهانا تتألق في عشاء جرامي بعد انفصالها عن السعودي حسن جميل