أسعار شيفروليه chevrolet بعد تراجع الأسعار في مصر.. صور

تشهد أسعار السيارات في مصر كثيرًا من التغيرات التي أثرّت على عملية الشراء هبوطًا وارتفاعا، لذا يبحث الجميع بشكل شبه يومي عن أسعار السيارات.





ونستعرض أسعار شيفروليه اليوم في مصر:

شيفروليه لانوس









شيفروليه آفيو









شيفروليه أوبترا









شيفروليه ماليبو









شيفروليه بيك اب









شيفروليه n300

chevrolet n300 بسعر 156.250 جنيه.





chevroletتبدأ من 166.400 جنيه حتى 171.600 جنيه لأعلى فئة.تبدأ من 198.000 جنيه حتى 204.000 جنيه لأعلى فئة.تبدأ من 209.000 جنيه حتى 225.000 جنيه لأعلى فئة.تبدأ من 390.000 جنيه حتى 450.000 جنيه لأعلى فئة.تبدأ من 289.200 جنيه حتى 315.700 جنيه لأعلى فئة.