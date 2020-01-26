أسعار شيفروليه chevrolet بعد تراجع الأسعار في مصر.. صور

تشهد أسعار السيارات في مصر كثيرًا من التغيرات التي أثرّت على عملية الشراء هبوطًا وارتفاعا، لذا يبحث الجميع بشكل شبه يومي عن أسعار السيارات.
ونستعرض أسعار شيفروليه اليوم في مصر:
أسعار شيفروليه chevrolet
شيفروليه لانوس
chevrolet lanos تبدأ من 166.400 جنيه حتى 171.600 جنيه لأعلى فئة.
شيفروليه آفيو
chevrolet aveo تبدأ من 198.000 جنيه حتى 204.000 جنيه لأعلى فئة.
شيفروليه أوبترا
chevrolet optra تبدأ من 209.000 جنيه حتى 225.000 جنيه لأعلى فئة.
شيفروليه ماليبو
chevrolet malibu تبدأ من 390.000 جنيه حتى 450.000 جنيه لأعلى فئة.
شيفروليه بيك اب
chevrolet pickup تبدأ من 289.200 جنيه حتى 315.700 جنيه لأعلى فئة.
شيفروليه n300
chevrolet n300 بسعر 156.250 جنيه.