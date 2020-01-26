الإنجليز يبيعون الشمس .. بريطانيا تستعد لاستغلال أفريقيا مجددا

تسعى المملكة المتحدة للحصول على فرص تجارية بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، من خلال اقتحام قطاع الأعمال المربح، وفي نهاية المطاف تضع بريطانيا أفريقيا كـ المكان الأول للاستثمار السريع المربح.





الاستثمار البريطاني في القارة السمراء، تعد فرصة للمملكة المتحدة لا بد من اغتنامها، والكنز الأول الذي ستستغله بريطانيا هو الطاقة الشمسية المتوافرة في أفريقيا والتي بحسب تقديرات الخبراء من الممكن أن تحقق صافي ربح قدره 24 مليار دولار من خلال توصيل الكهرباء الناتجة عن الطاقة الشمسية إلى ملايين الأشخاص، وفقا لتقرير نشرته صحيفة جارديان البريطانية.





استخدام الطاقة الشمسية تعد خدمة منخفضة التكلفة في أفريقيا ونظيفة، وعندما يتم استخدامها في المنازل فإن نظام الدفع يكون مقدما، ولعبت الشركات البريطانية دورًا رائدًا في مساعدة أكثر من خمسة ملايين أسرة على الاشتراك في أنظمة الطاقة الشمسية المنزلية المدفوعة مقدمًا في السنوات الأربع الماضية.