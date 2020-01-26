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أخبار العالم

واحدة منها قاتلة.. روسيا تعلن تسجيل 7 حالات مصابة بـ فيروس كورونا

الأحد 26/يناير/2020 - 01:34 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلنت وزارة الصحة الروسية عن تسجيل 7 حالات مصابة بفيروس كورونا.

وبحسب وكالة "سبوتنيك"، قال نائب وزير الصحة الروسي، أوليج سالاجاي، إنه تم تسجيل سبع حالات لفيروس كورونا المستجد (واحدة منها قاتلة) في المناطق الإدارية الصينية المتاخمة لروسيا".

وأثار انتشار فيروس كورونا الجديد حالة من الذعر العالمي بعد ظهوره في الصين وانتقاله إلى أكثر من دولة حول العالم مثل اليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

وكان الرئيس الصيني، تشي جين بينج، أكد أن فيروس كورونا الجديد ينتشر بشكل سريع، وأن بلاده تواجه "وضعا خطيرا".

ووصل عدد ضحايا فيروس كورونا الجديد في الصين، إلى 41 حالة وفاة، في حين تم تأكيد إصابة أكثر من 1300 شخص على مستوى العالم.

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