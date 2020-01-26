الزمالك يعاقب شيكابالا بسبب نجله .. اعرف التفاصيل

كشف أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة في نادي الزمالك، عن توقيع عقوبة على محمود عبد الرازق شيكابالا ، وفقا للائحة النادي، بسبب وضع اسم نجله ادم على قميصه في مباراة مازيمبي وهو مخالف للوائح الكاف ، حيث إن كل لاعب يقيد باسمه في جواز السفر مع وضع اسم شهرة له لمن يرغب في كتابته على قميصه بالفريق.

وأضاف أمير مرتضى عبر تصريحاته لقناة الزمالك، أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، لا يرغب في التعاقد مع مدرب أحمال ، وبرغم أهميته إلا أنه أصبح موضة.

وعن القائمة الإفريقية قال: لدينا مقعدين بإمكاننا إضافة لاعبين فيهما بالقائمة الأفريقية، والآن كارتيرون يفاضل بين الثلاثي إمام عاشور، أحمد عيد ومحمود جنش لقيد اثنين منهم".