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فن

ربنا يخليك لينا ولجمهورك.. دنيا سمير غانم تهنئ والدها على مسرحية الزهر لما يلعب

الأحد 26/يناير/2020 - 07:21 ص
دنيا سمير غانم
دنيا سمير غانم
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كريم ناصر
نشرت الفنانة دنيا سمير غانم صورة جديدة  عبر حسابها الشخصى بموقع الصور والفيديوهات انستجرام.

كانت الصورة من البوستر الدعائى لمسرحية "الزهر لما يلعب" التى يقوم ببطولتها سمير غانم وشيرين، من تأليف وإنتاج أحمد الإبياري، وإخراج طارق الإبياري، وتضم على قائمة أبطالها، أيضًا: إيمي طلعت زكريا، رضا حامد، أحمد سعيد ميشو، أيمن منصور، وممثلون كثر آخرون.

وهنأت دنيا والدها بالعرض قائلة : الف مبروك على المسرحية و يوفقك و يخليك ليما ولجمهورك. 

وتعيد هذه المسرحية الثنائي سمير غانم وشيرين للوقوف على خشبة المسرح، بعد حوالي 40 عامًا على تقديم مسرحية "المتزوجون"، إحدى أكثر المسرحيات المصرية شهرةً ونجاحًا في العالم العربي.

ويؤدي غانم في مسرحية "الزهر لما يلعب" دور تاجر طيور يجني أرباحًا طائلة من توسع تجارته، لكنّ ثروته الطارئة تنعكس سلبًا على زوجته "شيرين"، التي يهملها ويتزوج عليها بعدما أصبح مليونيرًا، إلا أنّها لا تتردد في الوقوف إلى جانبه حينما يخسر كل شيء.

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