سحب وأمطار وأتربة.. تعرف على حالة الطقس في سلطنة عمان





وبيًنت الهيئة في بيان لها اليوم ، أن الطقس تحول إلى غائم جزئيًّا على معظم محافظات السلطنة مع وجود فرص لهطول أمطار متفرقة على محافظتي مسندم وجنوب الشرقية وأجزاء من سواحل بحر عُمان وجبال الحجر والمناطق المجاورة، واحتمال تصاعد الأتربة والغبار بفعل حركة الرياح على المناطق الصحراوية والمكشوفة. ‏‎





وسجلت درجات الحرارة في محافظة السيب 24 / 15 وفي ولاية صلالة 28 / 20 وأعلى درجة حرارة متوقعة اليوم 28 درجة في ولاية صلالة وأدناها صفر في جبل شمس. ‏





ومن المتوقع أن تشهد محافظة مسقط وجنوب الباطنة وشمال الداخلية هطول أمطار خلال اليومين القادمين.

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية العمانية ‏استمرار تدفق السحب على معظم محافظات السلطنة وهطول أمطار متفرقة على بعض المحافظات.