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أخبار العالم

بسبب كورونا.. ديزني لاند هونج كونج تقرر إغلاق أبوابها لحين إشعار آخر

الأحد 26/يناير/2020 - 10:48 ص
ديزني لاند هونج كونج
ديزني لاند هونج كونج تقرر اغلاق أبوابها لحين اشعار آخر
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دعاء أبوهشيمة
أعلنت مدينة ملاهي ديزني لاند في هونج كونج أنها ستغلق أبوابها اعتبارا من اليوم، الأحد، وحتى إشعار آخر، بسبب فيروس كورونا الجديد؛ ويأتي هذا القرار في أعقاب إعلان حال الطوارئ الصحية القصوى بالمدينة.

وقالت مدينة ملاهي «ديزني لاند» في بيان لها: «كإجراء احترازي، وتماشيا مع جهود الوقاية في كل أنحاء هونج كونج، فإننا نغلق حديقة ديزني لاند في هونج كونج مؤقتا من أجل صحة زوارنا وموظفينا وسلامتهم»؛ بحسب وكالة "فرانس برس".

وأعلنت الحكومة الصينية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا الجديد إلى 56 حالة داخل البلاد؛  بينما ارتفع عدد المصابين إلى نحو 1400 حالة.

وكان الرئيس الصيني شي جين بينج حذر من أن الصين تواجه "وضعا خطيرا" بسبب تسارع انتشار وباء الالتهاب الرئوي الفيروسي الذي أودى بحياة 56 شخصا على الرغم من تعزيز الإجراءات المتخذة في سبيل كبحه.

ووصفت منظمة الصحة العالمية فيروسات كورونا أو الفيروسات التاجية بأنها "مجموعة كبيرة من الفيروسات التي تسبب مرضا يتراوح من نزلات البرد الشائعة إلى أمراض أكثر حدة".

وتشمل الأعراض الشائعة للعدوى أعراض الجهاز التنفسي والحمى والسعال وضيق التنفس وصعوبة التنفس. وفي الحالات الأكثر شدة، يمكن أن تسبب العدوى الالتهاب الرئوي والمتلازمة التنفسية الحادة والفشل الكلوي وحتى الموت.

وتنتقل الفيروسات التاجية بين الحيوانات والأشخاص، وهناك العديد من الفيروسات التاجية المعروفة التي تنتشر حاليا بين الحيوانات، والتي لم تصب البشر بعد.
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