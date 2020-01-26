حياة كريمة.. محافظ أسيوط يستعرض خطة مشروع الرصف بالقرى الأكثر احتياجا

استعرض اللواء عصام سعد محافظ أسيوط خطة مشروع وحدة الرصف التابع للمحافظة للعام 2019 / 2020 والتي يجري تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة، فضلًا عن إنجازات المشروع بالقرى الأكثر احتياجًا ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتحسين الخدمات بالقرى المستهدفة في المرحلة العاجلة.





كما شدد المحافظ على تنفيذ أعمال الرصف بسرعة وكفاءة بعد الإنتهاء من المحاضر التنسيقية مع شركات المرافق قبل البدء في أعمال الرصف تنفيذًا لخطة الدولة في التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.





جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع مناقشة الموقف التنفيذى لأعمال مشروع وحدة الرصف بالمحافظة وتذليل العقبات أمام تنفيذ خطة رصف الطرق بالمحافظة بحضور المهندس نبيل الطيبي السكرتير العام المساعد والمهندس أسامة أحمد محمد مدير مشروع وحدة الرصف بالمحافظة ومحمد جمال نائب مدير المشروع.





ووجه محافظ أسيوط – خلال الاجتماع – بالبدء في تنفيذ خطة تطوير مشروع وحدة الرصف لتلبية احتياجات القرى والمراكز وكافة المرافق والقطاعات بالمحافظة وذلك ضمن خطة المحافظة لتنمية الموارد الذاتية والحفاظ على المال العام.





واستمع المحافظ إلى مقترحات تطوير المشروع لتلبية فضلًا عن الإمكانات والمعدات المتاحة بالمشروع من مكشطة للأسفلت وخلاطة وفنشر وهراس مختلف الأحجام وقلابات مختلفة الأحجام وجليدر فضلًا عن وجود كسارة بالمشروع مشددًا على استمرار الجهود المبذولة لتطوير وتدعيم ورفع كفاءة المشروع ودعمه ببعض المعدات المهمة لسرعة تنفيذ الأعمال المسندة للمشروع بكفاءة وفاعلية في أقل وقت وتنفيذ الخطة الاستثمارية في مجال الرصف في أسرع وقت بكفاءة وجودة ومواصفات عالية.