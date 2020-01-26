AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

شاهد.. كيف تحدث ملك الجولف عن السعودية

الأحد 26/يناير/2020 - 11:25 ص
المصنف الأول عالميًا
المصنف الأول عالميًا في رياضة الجولف بروس كيبكا
Advertisements
محمود نوفل
أكد المصنف الأول عالميًا في رياضة الجولف بروس كيبكا أن تنظيم المملكة للبطولة السعودية الدولية للجولف بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية يثبت نجاحها في احتضان مختلف المنافسات الرياضية العالمية، وأن رياضة الجولف أخذت في الانتشار على مستوى العالم ولها أبطالها وتأثيرها الإيجابي في الوسط الرياضي.

ووصف مشاركته في البطولة التي تنطلق خلال الفترة من 30 يناير إلى 2 فبراير 2020، بالتنافس الكبير ضمن أبطال هذه الرياضة والحصول على المركز الأول، حيث تعـد إحدى محطات الجولة الأوروبية للعام 2020 ، التي تشهد مشاركة أقوى لاعبي الجولف، لا سيما أن المشاركين في منافسات البطولة هم من نخبة المصنفين الأوائل في العالم.

وتوقع لهذا التنافس العالمي الكبير أن يغيّر من الترتيب العالمي في ظل مشاركة المصنفين الخمسة الأوائل من أصل 120 مشاركًا من أصحاب المراكز التصنيفية المتقدمة " المائة الأوائل"، مشيدًا بالشاب السعودي الذي أصبح لديه متابعة لرياضة الجولف والتجمع الرياضي الذي يشهد إقبالًا جماهيريًا من داخل المملكة وخارجها.

وعبر كيبكا عن استحسانه تجاه التصميم الرائع لملعب الرويال غرينز المستضيف للبطولة بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية, والذي يشهد التنافس الكبير بين المصنفين عطفًا على الأسماء الكبيرة الحاضرة والأجواء المناخية المساعدة، لافتًا إلى النجاح الكبير الذي حققته البطولة في نسختها الأولى.

وأضاف أن البطولة تحمل كل المعاني الجميلة ترفيهًا ورياضة وسياحة، وتدل على اهتمام قيادة المملكة بتطوير لعبة رياضة الجولف وتحقيق الأهداف النبيلة وحصد المراكز المتقدمة للاعبين والأرقام القياسية وتقديم أفضل المستويات لديهم.

وتشهد البطولة السعودية الدولية للجولف مشاركة نجمين سعوديين هما فيصل السلهب وسعود الشريف.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بجوائز قيمتها مليون دولار.. السعودية تطلق أول بطولة جولف نسائية

جوائزها مليون دولار | لأول مرة في تاريخ السعودية تستضيف بطولة جولف نسائية

ترشيحاتنا

زلزال تركيا المدمر .. شاهد لحظة خروج طفلة 3 سنوات من تحت الأنقاض

لا بديل عن الفوز .. الأهلي يلتقي النجم الساحلي التونسي في مباراة الحسم

أردوغان يزعم: حفتر لم يلتزم بمسار السلام لا في موسكو ولا برلين

وسط الرصاص الحي .. توافد آلاف الطلاب إلى ساحات التظاهر في العراق.. صور

وفرة المياه وسهولة المواصلات .. حكاية أقدم مركز بوليس فى مصر بمدينة نويبع .. صور

جاستين بيبر ينفعل بشدة على زوجته هايلي بالدوين ويضعها في موقف محرج .. فيديو

AdvertisementS

الكاف يزف بشرى سارة لـ النجم الساحلي قبل مواجهة الأهلي

رغم ظهور التعب والإرهاق.. تركي آل الشيخ يطمئن متابعيه على صحته

أخبار الرياضة ليلا.. احتمالات تأهل الأهلي لربع نهائي أبطال إفريقيا.. الزمالك يعاقب شيكابالا.. يد مصر تقترب من طوكيو

مجدي عبدالغني: محمد صلاح أفضل من الخطيب.. واتعلمت من بيبو ألعب بـ بطن رجلي.. فيديو

مواجهات نارية وحاسمة في كرة اليد والقدم .. موعد مباريات اليوم الأحد 26-1-2020 والقنوات الناقلة

لاعب الأهلي السابق يطمئن الجمهور بعد اجراء عملية جراحية

نادر السيد: أحمد ناجي كان محقا في استبعاد محمد عواد من كأس العالم 2018.. فيديو

يلا يا أهلي يشعل تويتر .. ومغردون: أوعوا تخذلونا

حلم الأولمبياد .. موعد مباراة منتخب اليد أمام تونس في نهائي إفريقيا والقنوات الناقلة

لا بديل عن الفوز .. الأهلي يلتقي النجم الساحلي التونسي في مباراة الحسم

ليفربول يرغب في التعاقد مع لاعب ريال مدريد

حتحوت يوضح احتمالات تأهل الأهلي إلى ربع نهائى أبطال أفريقيا.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تخفيضات السيارات.. أسعار شيري chery اليوم في مصر بعد آخر تخفيض.. صور

وفرة المياه وسهولة المواصلات .. حكاية أقدم مركز بوليس فى مصر بمدينة نويبع .. صور

أسعار تويوتا toyota في مصر اليوم بعد آخر تخفيض .. صور