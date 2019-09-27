فراعنة الجولف وصيف البطولة العربية للناشئين والسيدات

وسط أجواء احتفالية رائعة وختام اشاد به الجميع حقق منتخب مصر للجولف للناشئين والشباب المركز الثانى الوصيف فى البطولة العربية للجولف للناشئين والسيدات التى اقيمت بالقاهرة بملعب جولف دريم لاند بمشاركة 10 دول.



وحققت مصر مركز الوصيف فى منافسات المراحل تحت 13 و15 و18 عاما فيما جاء فريق السيدات المكون من دينا ابو العلا وامينة الحلوانى وحنان ادريس فى الترتيب الرابع بفارق ثلاث ضربات عن المنتخب المغربى الذى حل ثالثا خلف كل من الاول تونس والثانى الامارات .



وكان فريق شباب الفراعنة المكون من ادم الشامى وحسن عز الدين ويوسف عمرو قريبا من الفوز بلقب 18 عاما حيث حل ثانيا خلف البطل المغرب بفارق ست ضربات فقط ونجح لاعبنا ادم الشامى فى الحصول على الترتيب الثالث فى منافسات الفردى .



وفى منافسات 15 عاما قدم لاعبونا محمد ابو العلا واسماعيل ابو العطا وبلال كريمة فى تقديم اداء متميز واقتناص المركز الثانى بفارق ضربة واحدة عن منتخب سلطنة عمان الذى جاء ثالثا.



وفى اول مشاركة للناشئين تحت 13 عاما استطاع فريقنا تيمور ربيع ورانى الطويل وعلى سلامة من الحصول على المركز الثانى والميدالية الفضية خلف المغرب فيما جاء منتخب الامارات ثالثا وكان لاعبنا تيمور ربيع قريبا من التتويج بالمركز الثالث فى منافسات الفردى لكنه حل رابعا بفارق ضربة واحدة عن الثالث لاعب سلطنة عمان ايمن البوسعيدى.



قام بتسليم الجوائز كل من الامين العام للاتحاد العربى للجولف عادل الزرعونى ونائب رئيس اتحاد الجولف تيمور ابو الخير اللذين قدما التهنئة للفائزين والفائزات والتحية لكل اللاعبين المشاركين فى البطولة فى حضور كل من عضو مجلس ادارة اتحاد الجولف غسان قبانى والمستشار الفنى محمد عطاالله وبطل العرب المخضرم النجم عمرو ابوالعلا الذى قام بمؤازرة منتخب مصر وكريمته دينا ونجله الاصغر محمد وهما يلعبا مع الفراعنة.



وقام عادل الزرعونى بتتطويق عنق شريف ابو الخير بميدالية شخصية العام الرياضية فى الجولف باعتباره واحدا من رموز الرياضة العربية والمصرية وسط تصفيق جميع الحضور.



وقام الدكتور حفنى حجازى مدير نادى جولف دريم لاند باهداء دروع وهدايا تذكارية الى كل من عادل الزرعونى وتيمور ابو الخير ومدير البطولة المغربى عبداللطيف البشارى.