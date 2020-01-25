خوفا من كورونا.. إجراء جديد من سفارة المملكة بالصين لحماية السعوديين

نشرت سفارة المملكة العربية السعودية لدى الصين تنبيها مهما قبل قليل عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر".





جاء فيه: تأمل السفارة من المواطنين السعوديين المتواجدين في مقاطعة ووهان سرعة التواصل معها لإجلائهم من مناطق انتشار فيروس كورونا".





وذكرت السفارة في منشورها عدة أرقام للتواصل تضمنت رقم السفير، ورئيس القسم القنصلي، ومسؤول شؤون السعوديين وفقًا للتالي: السفير : 18511178585 رئيس القسم القنصلي: 18500224844 مسؤول شؤون السعوديين: 15011007558





شي جين بينغ اقر اليوم السبت بإنتشار وباء الالتهاب الرئوي الفيروسي "كورونا"، الذي أودى بحياة 41 شخصا وانه "يتسارع"، ويضع الصين في "وضع خطير"، حسبما نقلت "فرانس برس". ويُشار الي ان الرئيس الصيني





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وأكدّ شي جين بينغ خلال اجتماع للجنة الدائمة للمكتب السياسي للحزب الشيوعي، أن الصين يمكنها "الانتصار في المعركة" ضد فيروس كورونا المستجد، بحسب ما أوردت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية.





وأدى انتشار الفيروس الجديد إلى وفاة 41 شخصا، وأصاب أكثر من 1300 على مستوى العالم.





وأمرت الصين بفرض إجراءات على مستوى البلاد للكشف عن حالات الإصابة المشتبهة بفيروس " كورونا "، في القطارات والطائرات والحافلات، مع ارتفاع عدد المصابين والوفيات.





وأفاد بيان لجنة الصحة الوطنية، أنه سيتم وضع محطات للكشف عن الإصابات، وسينقل الركاب الذين يُشتبه بإصابتهم "فورا" إلى مركز صحي.





وجاء الإعلان عن هذه الخطوة بينما أغلقت السلطات خمس مدن جديدة فيها نحو 56 مليون نسمة السبت، في محاولة لاحتواء المرض.