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أخبار العالم

ارتفاع مصابي فيروس كورونا الجديد إلى 1400 حالة

السبت 25/يناير/2020 - 06:25 م
ارتفاع مصابي فيروس
ارتفاع مصابي فيروس كورونا الجديد إلى 1400 حالة
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رحيم يسري
ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد حول العالم إلى 1400 حالة، وفقا لشبكة "سي ان ان" الأمريكية.

وقالت الشبكة إن هناك حالة واحدة جديدة في هوبي وحالتين جديدتين في هاينان مما رفع العدد الإجمالي في للمصابين في الصين إلى 1362 حالة.

كانت الصين أغلقت حوالي 15 مدينة مع استمرار انتشار فيروس كورونا القاتل حول العالم.

وقال الرئيس الصيني شي جين بينج، اليوم "السبت" إن السيطرة على الالتهاب الرئوي المرتبط بفيروس (كورونا الجديد) والوقاية منه، هي المهمة الرئيسة الأولى للبلاد في المرحلة الحالية.

وقررت سلطات العاصمة الصينية (بكين) تعليق دخول أو خروج الحافلات منها اعتبارا من غد "الأحد" ولحين إشعار آخر، لمكافحة الفيروس، فيما قررت مدينة (ووهان) – مركز انتشار الفيروس بوسط الصين - بناء مستشفى خاصا ثانيا خلال أسبوعين تتسع إلى نحو 1300 سرير، بعد يوم من الإعلان عن بناء مستشفى خاص هناك يكون جاهزا لاستقبال المرضى اعتبارا من 3 فبراير ويتسع إلى 1000 سرير. 
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