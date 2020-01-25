الصحة: نتخذ إجراءات وقائية ولا يوجد بـ مصر كورونا .. شاهد

قال الدكتور علاء عابد، رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة، إنه تم تجهيز أقسام للعدوى للتعامل مع أي حالات تظهر بها أعراض فيروس كورونا.





وتابع عابد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج "اليوم" والمذاع عبر قناة "dmc" :"لا يوجد بمصر مصابون بفيروس كورونا وكل ما نفعله إجراءات وقائية".





ووجه رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة، نصيحة للمواطنين بضرورة الكشف والعرض على طبيب متخصص لتقييم حالته وأخذ العلاج المناسب، مضيفا:"مصر مفيهاش كورونا ولكن نأخذ الحظر قد المستطاع".





وأشار إلى أن تم وضع خطة كاملة من قبل وزارة الصحة والسكان لمنع دخول هذا الفيروس إلى مصر والخطة تشمل الاكتشاف المبكر والتعامل معه.





رفعت وزارة الصحة والسكان، درجة الاستعداد لـ القصوى بجميع أقسام الحجر الصحي بمنافذ الدخول المختلفة للبلاد "الجوية، البحرية، البرية"، وذلك على خلفية تحذير منظمة الصحة العالمية للمستشفيات في جميع أنحاء العالم لأخذ احتياطاتها الوقائية من انتشار العدوى، حيث تأكد من خلال الاختبارات أن هناك سلالة جديدة من فيروس "كورونا".