AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

استجابة لصدى البلد.. الصحة توجه بعلاج حسن أحد مصابي الصدفية على نفقة الدولة

السبت 25/يناير/2020 - 10:01 ص
صدى البلد شكاوى المواطنين
صدى البلد شكاوى المواطنين
Advertisements
محمد بدران
استجابة لما نشرته خدمة بين الناس الخاصة بشكاوى المواطنين بموقع صدى البلد الإخبارى قامت وزارة الصحة بالتواصل مع المواطن حسن علي محمود، المصاب بمرض الصدفية الجلدى، والذى يحتاج علاجا بيولوجيا منتظما، وأنه غير مدرج علي نفقة الدولة ويحتاج إلى فاعل خير للتكفل بالعلاج البيولوجي.

حيث أوضحت وزارة الصحة لموقع "صدى البلد" بأنه تم إعلام المريض بالتنسيق للعرض على أكبر أساتذة الجلدية لتقييم الحالة وصرف العلاج المدرج على نفقة الدولة، تمت الافادة بانه يريد مبلغ مالي لشراء العلاج أو أحد الجمعيات الخيرية تم إعلامه بأنه خارج الاختصاص.

يذكر أن المواطن أشرف الغريب أبوالوفا، مدرس من سوهاج مركز جرجا ، ناشد في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وزارة الصحة، للمساهمة فى علاج ابن عمه حسن علي محمود، المصاب بمرض الصدفية الجلدي، والذي يحتاج علاجا بيولوجيا منتظما، مطالبا بالمساهمة فى علاجه، خاصة وأن حالته المادية صعبة ولا يستطيع توفير العلاج بسهولة خاصة أنه علاج مدى الحياة.

وقال فى رسالته: صاحب الحالة اسمه حسن علي محمود سائق ولكن الآن لا يعمل حيث يعاني من مرض جلدي وهو الصدفية و محتاج علاج بيولوجي فرجاء مساعدته فى توفير الدواء خاصة وأن علاج هذا المرض يجب أن يعطى طول الحياة و يعلم الله أن المريض حالته المادية صعبة جدا ووالده متوفي ووالدته هي التي تنفق عليه من معاشها والمريض ليس له أي دخل مادي ينفق منه على العلاج . 
 موضحا رقم هاتفه للتواصل معه: 01002244149.

يقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مجلس الوزراء يستجيب لـ صدى البلد ويتكفل بتركيب الأطراف لأحد المرضى

رئيس الوزراء يستعرض جهود الاستجابة لعلاج الحالات الطبية في شهر نوفمبر الماضي.. ويستجيب لموقع صدى البلد في علاج عدد من المرضى

رئيس الوزراء يتابع أعمال لجنة الاستغاثات الطبية خلال ديسمبر 2019.. الحكومة تصدر 72 قرار علاج خلال شهر.. وتستجيب لعلاج ثلاث حالات عرضهم صدى البلد.. وتكشف استغلال الأطفال على مواقع التواصل

أب يطالب وزارة الصحة علاج طفليه من مرض جلدي مزمن.. صور

أشرف يستغيث بوزارة الصحة لتوفير دواء مستمر لابن عمه مريض الصدفية.. صور

ترشيحاتنا

أب ينسى وضع ابنته الصغيرة داخل السيارة ويدهسها حتى الموت

لحظة انتشال الجثث من تحت أنقاض زلزال تركيا.. شاهد

فيديوجراف.. الطريقة السليمة لإخماد حريق ماس كهربائي

بشعر أشقر.. شاهد| زوجة محمد رمضان تبهر جمهوره

اليابان تعلن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا

خفض ضغط الدم والسكر.. 10 فوائد لن تصدقها للاستحمام بالماء الساخن

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أب ينسى وضع ابنته الصغيرة داخل السيارة ويدهسها حتى الموت

ديزني لاند تغلق أبوابها في وجه المحتفلين برأس السنة الصينية.. صور

هربًا من البرودة الشديدة.. شاهد حمامة تحتمي بالنيران المشتعلة في السعودية