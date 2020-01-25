استجابة لصدى البلد.. الصحة توجه بعلاج حسن أحد مصابي الصدفية على نفقة الدولة

استجابة لما نشرته خدمة بين الناس الخاصة بشكاوى المواطنين بموقع صدى البلد الإخبارى قامت وزارة الصحة بالتواصل مع المواطن حسن علي محمود، المصاب بمرض الصدفية الجلدى، والذى يحتاج علاجا بيولوجيا منتظما، وأنه غير مدرج علي نفقة الدولة ويحتاج إ لى فاعل خير للتكفل بالعلاج البيولوجي.





حيث أو ضحت وزارة الصحة لموقع "صدى البلد" بأنه تم إعلام المريض بالتنسيق للعرض على أكبر أساتذة الجلدية لتقييم الحالة وصرف العلاج المدرج على نفقة الدولة، تمت الافادة بانه يريد مبلغ مالي لشراء العلاج أو أحد الجمعيات الخيرية تم إعلامه بأنه خارج الاختصاص.





يذكر أن المواطن أشرف الغريب أبوالوفا، مدرس من سوهاج مركز جرجا ، ناشد في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وزارة الصحة، للمساهمة فى علاج ابن عمه حسن علي محمود، المصاب بمرض الصدفية الجلدي، والذي يحتاج علاجا بيولوجيا منتظما، مطالبا بالمساهمة فى علاجه، خاصة وأن حالته المادية صعبة ولا يستطيع توفير العلاج بسهولة خاصة أنه علاج مدى الحياة.





وقال فى رسالته: صاحب الحالة اسمه حسن علي محمود سائق ولكن الآن لا يعمل حيث يعاني من مرض جلدي وهو الصدفية و محتاج علاج بيولوجي فرجاء مساعدته فى توفير الدواء خاصة وأن علاج هذا المرض يجب أن يعطى طول الحياة و يعلم الله أن المريض حالته المادية صعبة جدا ووالده متوفي ووالدته هي التي تنفق عليه من معاشها والمريض ليس له أي دخل مادي ينفق منه على العلاج .

موضحا رقم هاتفه للتواصل معه: 01002244149.





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