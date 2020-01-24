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أخبار العالم

الكويت تستدعي السفير الإيراني لهذا السبب

الجمعة 24/يناير/2020 - 12:29 م
الكويت تستدعي السفير
الكويت تستدعي السفير الإيراني
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شيماء مصطفى
استدعت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الجمعة، السفير الإيراني لدى الكويت محمد إيراني.

ووفقًا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، اجتمع السفير الإيراني مع نائب وزير الخارجية خالد الجارالله، وذلك على خلفية تكرار تصريح قائد القوات الجو فضائية في الحرس الثوري في إيران، الذي قال إن قاعدة علي السالم في الكويت شاركت ضمن قواعد أخرى في المنطقة في العملية التي نفذت قرب مطار بغداد وقتل فيها قائد فيلق القدس قاسم سليماني.

وأعرب الجارالله عن استياء واستغراب الكويت لتكرار مثل هذه التصريحات، مجددا تأكيد نفي الكويت القاطع مشاركة أي طائرة انطلقت من قاعدة علي السالم.

وأشار إلى ما سبق وأن نفته رئاسة الأركان العامة للجيش في بيانها عن مشاركة أي من القواعد الكويتية في هذه العملية.

وكانت الكويت نفت بشكل قاطع في 5 يناير الجاري، استخدام قواعدها العسكرية لتنفيذ هجوم على دولة مجاورة. 
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