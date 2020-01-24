الكويت تستدعي السفير الإيراني لهذا السبب

استدعت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الجمعة، السفير الإيراني لدى الكويت محمد إيراني .





ووفقًا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، اجتمع السفير الإيراني مع نائب وزير الخارجية خالد الجارالله، وذلك على خلفية تكرار تصريح قائد القوات الجو فضائية في ا لحرس الثوري في إيران، الذي قال إن قاعدة علي السالم في الكويت شاركت ضمن قواعد أخرى في المنطقة في العملية التي نفذت قرب مطار بغداد وقتل فيها قائد فيلق القدس قاسم سليماني.





وأعرب الجارالله عن استياء واستغراب الكويت لتكرار مثل هذه التصريحات، مجددا تأكيد نفي الكويت القاطع مشاركة أي طائرة انطلقت من قاعدة علي السالم.





وأشار إلى ما سبق وأن نفته رئاسة الأركان العامة للجيش في بيانها عن مشاركة أي من القواعد الكويتية في هذه العملية.



