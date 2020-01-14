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منوعات

جدل واسع بين رواد تويتر السعوديين بسبب نجل طلال مداح.. تفاصيل

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 08:52 م
طلال مداح
طلال مداح
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محمود نوفل
اثار رفض عبد الله نجل الفنان السعودي الراحل طلال مداح إقامة حفل غنائي لوالده بتقنية «الهولوغرام» جدلا واسعا بين رواد التواصل الاجتماعي.

و كتب على حسابه في "تويتر": «لا تسألوني متى الحفل تبع الهولوغرام ولا أي شيء بخصوصه، أسالوا اللي أعلن عنه! كلموني شركة وما وافقت لهم، وخلاص نقطة نهاية سطر».

فيما اصر عدد من المعلقين علي معرفة السبب الحقيقي وراء رفضه، مؤكدين أنه لا يوجد مبرر لرفضه الحفل، خصوصا أن والده ظهر في أغنية «لي طلب» عبر التقنية ذاتها في ليلة الأمير بدر بن عبدالمحسن في شهر نوفمبر الماضي، وجسد شخصيته الفنان والممثل السعودي محمد الزهراني ولم يبد أي اعتراض وقتها وذلك وفقا لما اوردته صحيفة عكاظ السعودية.

وتساءل مغرد: «هل سبب عدم الموافقة للمبدأ أو في تفاصيل العرض.. على كل حال هو خياركم وما ترونه مناسبا سيروا فيه». وبعد ساعات، رد عبدالله على أحد المتابعين وكتب: «طيب ليش معصب ريلاكس يا كابتن».

يُشار الي أن طلال مداح الملقب بـ«صوت الأرض» تحمل مسؤولية إيصال الأغنية الخليجية لخارج حدود السعودية، فكان من الأوائل الذين ساهموا في نشرها خارج المملكة، ويعد من أكثر الفنانين جماهيرية داخليا وخارجيا.
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