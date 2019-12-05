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منوعات

قنديل يفتتح مرسم الفنان السعودي عبدالله حماس في جدة

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 08:10 م
صدى البلد
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سعيد العربي
افتتح هشام قنديل مدير أتيليه جدة ورئيس مجلس إدارة اتيليه العرب للثقافة والفنون بحضور لفيف من الفنانين التشكيليين جاليري ضي مرسم الفنان السعودي عبدالله حماس.

وحضر الافتتاح محمد ال صبيح مدير جمعية الثقافة والفنون بجدة والفنانون كمال المعلم وربيع الاخرس وإبراهيم بوقس ود عصام عسيري وفهد خليف وعبدالرحمن المغربي ومحمد الشهري وعبدالعزيز بوبي ونهار مرزوق ومساعد الحليس ووهيب زقزوق وأحمد الخزمري ونذير ياوز وحسين باجابر وصادق غالب ومن مصر حضر كل من الدكتور هاني فيصل والدكتور هشام عبدالله.


وقال الفنان عبدالله حماس انني اخترت الفنان والناقد هشام قنديل لانه قدم خدمات جليلة للحركة التشكيلية السعودية لا ينكرها الا جاحد وعلي يديه تخرج عشرات الفنانين والمواهب التي تذخر بهم الحركة التشكيلية السعودية الان سواء اثناء عمله في المركز السعودي للفنون التشكيلية او بيت التشكيليين السعوديين او اتيليه جدة للفنون الجميلة.

من جانبه قال هشام قنديل "اليوم افتتح في السعودية مرسم اخي ورفيق دربي الفنان الكبير عبدالله حماس الانسان العصامي الذي بني نفسه وفنه بيد كادحة وروح صافية طيبة فجاء فنه دعاء ونداء تدهشك وتأخذك وتسلب منك ذاتك لتذوب في شفافيتها وجمال الوانها وعذوبة منطقها لما اندثر من قيم وما خبأ من تراث عبدالله حماس الفنان الذي يمتلك ادواته يعرف اتجاهاته الأربع فهو قروي جنوبي وطني عربي فعبدالله حماس القروي يحفظ عهد القرية واخلاقها والجنوبي ياسيدي يعشق الإخلاص والتفاني في العمل اما الوطني فلن يزايد عنه احد في هذا المضمار والعربي تسري في عروقه العروبة من مشرق الوطن العربي الي مغربه تتميز لوحاته بمساحات كبيرة تشبه قلبه وبشفافية وصفاء يشبهان نفسه هنيئا لمرسمه باحتضان اعماله".
قنديل يفتتح مرسم الفنان السعودي عبدالله حماس في جدة
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الناقد التشكيلي هشام قنديل يفتتح مرسم الفنان السعودي عبد الله حماس في جدة

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