AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

المخرج محمد قاضي يتعاون مع نجم الأغنية الخليجية فى "الله يسامحك عليا"

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 01:45 م
المخرج محمد قاضي
المخرج محمد قاضي
Advertisements
آيه عاطف
انتهي المخرج الشاب محمد القاضي، من عملية المونتاج، لكليب "الله يسامحك عليا"، لنجم الأغنية الخليجية، أمير عبدالله، استعدادًا لطرح الكليب خلال أيام.

أغنية "الله يسامحك عليا" تم تصويرها خلال ٣ أيام في مصر، مع مدير التصوير رامي عادل، وهي من كلمات احمد شريف، والحان وتوزيع عصام كاريكا.

يذكر أن المخرج محمد القاضي، تعاون مع عدد كبير من النجوم، من بينهم شيرين عبد الوهاب ومحمد حماقي وخالد سليم إضافة الي مشاركته فى العديد من الإعلانات التجارية العديد من الماركات العالمية.
Advertisements

ترشيحاتنا

في عيد زواجهما| 5 إطلالات تكشف أناقة زوجة اللاعب محمود تريزيجيه

حصاد 2019 | حفلة الجنس الجماعي بالمنصورة الأبرز.. جرائم العلاقات غير الشرعية والاغتصاب

بالبيجامة الحمراء.. زوجة خالد سليم بإطلالة رومانسية معه

كلام نهائي.. كمال درويش يحسم موقفه من خوض انتخابات الزمالك

باسم مرسي: كهربا سعيد في الأهلي ويكشف سر هروبه من الزمالك

اليوم| آخر موعد لحجز وحدات الإعلان الـ12 بمشروع الإسكان الاجتماعى

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحسن تدريجى بحالة الطقس بالبحيرة.. والوحدات المحلية تواصل رفع مياه الأمطار | صور

«الفيضة الصغرى» تضرب الإسكندرية بأمطار غزيرة لليوم الثالث.. صور

حصاد هوليوود.. هؤلاء النجوم تزوجوا في 2019.. أحدهم سحب الهواتف من المعازيم