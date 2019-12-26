المخرج محمد قاضي يتعاون مع نجم الأغنية الخليجية فى "الله يسامحك عليا"

انتهي المخرج الشاب محمد القاضي، من عملية المونتاج، لكليب "الله يسامحك عليا"، لنجم الأغنية الخليجية، أمير عبدالله، استعدادًا لطرح الكليب خلال أيام.



أغنية "الله يسامحك عليا" تم تصويرها خلال ٣ أيام في مصر، مع مدير التصوير رامي عادل، وهي من كلمات احمد شريف، والحان وتوزيع عصام كاريكا.



يذكر أن المخرج محمد القاضي، تعاون مع عدد كبير من النجوم، من بينهم شيرين عبد الوهاب ومحمد حماقي وخالد سليم إضافة الي مشاركته فى العديد من الإعلانات التجارية العديد من الماركات العالمية.