بسبب تهم فساد.. مرشح رئاسي تونسي يخاطب أنصاره عبر الهولوجرام.. فيديو

اضطر المرشح الرئاسي التونسي سليم الرياحي، لاستخدام تقنية الصورة المجسمة "الهولوجرام" لمخاطبة أنصاره من فرنسا، بسبب عدم تمكنه من الحضور إلى تونس، لملاحقته قضائيًا بتهم تتعلق بالفساد.



وظهر الرياحي افتراضيًا خلال اجتماع في العاصمة تونس، للإعلان عن حزبه الجديد "الوطن الجديد" متعهدًا لأنصاره بالعودة القريبة إلى البلاد، معتبرًا نفسه أول مناضل بعد الثورة يتم تهجيره إلى خارج تونس، وفق قوله.



يشار إلى أن سليم الرياحي هو سياسي ورجل أعمال تونسي ومؤسس ورئيس حزب الاتحاد الوطني الحر ثم تولى منذ أكتوبر 2018 الأمانة العامة لحزب حركة نداء تونس، كما تولى منذ جوان 2012 رئاسة النادي الإفريقي الرياضي حتي نوفمبر 2017.



وتلاحق الرياحي، الأمين العام السابق لحزب نداء تونس، قضايا عدة تتعلق بالفساد وغسيل الأموال، حيث أصدرت محكمة تونسية في وقت سابق من العام الجاري، قرارا يقضي بسجنه لمدة خمس سنوات، بتهمة إصدار شيك بدون رصيد.





