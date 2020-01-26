وزيرة التضامن تتفقد أول دار لإيواء ضحايا الاتجار بالبشر في القليوبية .. صور

تفقدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، في بداية زيارتها لمحافظة القليوبية؛ يرافقها كلًا من اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية والسفيرة نائلة جبر رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، دار مأوى ضحايا الإتجار بالبشر بمركز طوخ تمهيدا لافتتاحه خلال مارس المقبل.





وقامت وزارة التضامن الاجتماعي، بتجهيز المركز ورفعت كفاءته ليكون أول مركز لإيواء ضحايا الإتجار بالبشر في مصر.

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