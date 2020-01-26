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محافظات

وزيرة التضامن تتفقد أول دار لإيواء ضحايا الاتجار بالبشر في القليوبية .. صور

الأحد 26/يناير/2020 - 12:44 م
الدكتورة نيفين القباج
الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي
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ابراهيم الهوارى
تفقدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، في بداية زيارتها لمحافظة القليوبية؛ يرافقها كلًا من اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية والسفيرة نائلة جبر رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، دار مأوى ضحايا الإتجار بالبشر بمركز طوخ تمهيدا لافتتاحه خلال مارس المقبل. 

وقامت وزارة التضامن الاجتماعي، بتجهيز المركز ورفعت كفاءته ليكون أول مركز لإيواء ضحايا الإتجار بالبشر في مصر. 
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ويتسع المركز لأكثر من ٢٥ حالة وبه مساحات لتنفيذ تدخلات اجتماعية ونفسية وأسندت الوزارة إدارته لفرع الهلال الأحمر المصري بالقليوبية.
وزيرة التضامن تتفقد أول دار لإيواء ضحايا الاتجار بالبشر في القليوبية .. صور
وزيرة التضامن تتفقد أول دار لإيواء ضحايا الاتجار بالبشر في القليوبية .. صور
وزيرة التضامن تتفقد أول دار لإيواء ضحايا الاتجار بالبشر في القليوبية .. صور
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