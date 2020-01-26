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محافظات

افتتاح ناقلاتين للبترول وبدء تشغيل خطوط الغاز الطبيعي بـ عرب بورسعيد

الأحد 26/يناير/2020 - 12:07 م
محافظ بورسعيد
محافظ بورسعيد
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كتب محمد الغزاوى
استقبل محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان اليوم الأحد، وزير الشباب والرياضه الدكتور أشرف صبحي  المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، يرافقه المهندس عبد الفتاح فرحات رئيس شركة غازتك وعدد من قيادات الوزارة والوفد الإيطالي لشركة أيني المسئولة عن حقل ظهر لافتتاح عدد من المشروعات بمحافظة بورسعيد.

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قال المهندس طارق الملا خلال مؤتمر صحفى للسادة الوزراء إنه سيتم اليوم افتتاح ناقلاتين للبترول وبدء تشغيل خطوط الغاز الطبيعي" بحى العرب" بمحافظة بورسعيد.

واعرب الدكتور "أشرف صبحى "عن سعادته بمشاركة المحافظة هذه الافتتاحات ومشاركة وزير البترول وايضا افتتاح مركز الشباب بالحى الاماراتى.

وسيتم البدء بجولة ميدانية لافتتاح هذه المشروعات التنموية ببورسعيد ، استكمالا للخطه التنموية التى تشهدها المحافظه ، وباكورة مشروعات تحالف "eni" مع غازتك، والتي تتضمن محطة وقود شاملة لتموين السيارات بالغاز والزيوت ذات الجودة العالية  ومركز الشباب بالحي الاماراتي والتى إقامته "eni" شركة كنوع من المشاركة المجتمعية بالمحافظة والوحدة الصحية بالحي الإماراتى.
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