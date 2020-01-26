افتتاح ناقلاتين للبترول وبدء تشغيل خطوط الغاز الطبيعي بـ عرب بورسعيد

استقبل محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان اليوم الأحد، وزير الشباب والرياضه الدكتور أشرف صبحي المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، يرافقه المهندس عبد الفتاح فرحات رئيس شركة غازتك وعدد من قيادات الوزارة والوفد الإيطالي لشركة أيني المسئولة عن حقل ظهر لافتتاح عدد من المشروعات بمحافظة بورسعيد.





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قال المهندس طارق الملا خلال مؤتمر صحفى للسادة الوزراء إنه سيتم اليوم افتتاح ناقلاتين للبترول وبدء تشغيل خطوط الغاز الطبيعي" بحى العرب" بمحافظة بورسعيد.





واعرب الدكتور "أشرف صبحى "عن سعادته بمشاركة المحافظة هذه الافتتاحات ومشاركة وزير البترول وايضا افتتاح مركز الشباب بالحى الاماراتى.



