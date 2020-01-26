لافتتاح بعض المشروعات.. وصول وزيري الشباب والبترول لـ بورسعيد

استقبل محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان اليوم الأحد ،كلا من وزير الشباب والرياضه الدكتور أشرف صبحي، المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.
ويرافقهم المهندس عبد الفتاح فرحات رئيس شركة غازتك وعدد من قيادات الوزارة والوفد الإيطالي لشركة أيني المسئولة عن حقل ظهر لافتتاح عدد من المشروعات بمحافظة بورسعيد.
ومن المقرر القيام البدء بجولة ميدانية لافتتاح العديد من المشروعات التنموية ببورسعيد ، استكمالا للخطة التنموية التى تشهدها المحافظة ، وباكورة مشروعات تحالف "eni" مع غازتك، والتي تتضمن محطة وقود شاملة لتموين السيارات بالغاز والزيوت ذات الجودة العالية ومركز الشباب بالحي الاماراتي والتى إقامته "eni" شركة كنوع من المشاركة المجتمعية بالمحافظة والوحدة الصحية بالحي الإماراتى.