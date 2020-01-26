لافتتاح بعض المشروعات.. وصول وزيري الشباب والبترول لـ بورسعيد

استقبل محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان اليوم الأحد ،كلا من وزير الشباب والرياضه الدكتور أشرف صبحي، المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.





ويرافقهم المهندس عبد الفتاح فرحات رئيس شركة غازتك وعدد من قيادات الوزارة والوفد الإيطالي لشركة أيني المسئولة عن حقل ظهر لافتتاح عدد من المشروعات بمحافظة بورسعيد.



