لدعم الشراكة وبحث التعاون المشترك.. رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل مدير مكتب الهيئة الألمانية للتبادل العلمي

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وأشار "الكردي"، إلى التوسع فى دعم الشراكة مع الجانب الألمانى، خصوصا مع الكليات الجديدة التى تبدأ خلال السنوات المقبلة، والتى تشمل تخصصات الألسن واللغات التطبيقية، والتكنولوجيا الطبية، والثروة السمكية.

من جانبها، أعربت مدير الهيئة الألمانية للتبادل العلمى عن تطلعها للمزيد من التعاون مع جامعة الإسكندرية، مشيرة إلى البرامج الأكاديمية والتى تقدمها والمنح التى يمكن أن يستفيد منها الطلاب والباحثون.حضر اللقاء الدكتور علاء رمضان، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة أمانى عبد الحميد إسماعيل، عميد كلية العلوم.