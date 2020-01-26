آسف يا باشمهندسة.. لافتة اعتذار مجهولة في المنصورة

لاحظ المارة بشارع المشاية بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية لافتة كُتبت عليها عبارات حب واعتذار من شاب إلى حبيبته، ونشرها عدد من الشباب من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.





تداول النشطاء اللافتة وبها كلمات محبة واعتذار حيث كتب بها : "آسف حبيبتى .. آسف يابشمهندسه آلاء ... مكنشى قصدى ..".





ولم يوضح كاتب العبارة أى معلومات عنه أو عن حبيته التى وجه لها الاعتذار حيث اقتصر على المكتوب فقط.



