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محافظات

آسف يا باشمهندسة.. لافتة اعتذار مجهولة في المنصورة

الأحد 26/يناير/2020 - 01:05 م
لافتة اعتذار
لافتة اعتذار
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همت الحسينى
لاحظ المارة بشارع المشاية بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية لافتة كُتبت  عليها عبارات حب واعتذار من شاب إلى حبيبته، ونشرها عدد من الشباب من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

تداول النشطاء اللافتة وبها كلمات محبة واعتذار حيث كتب بها : "آسف حبيبتى .. آسف يابشمهندسه آلاء ... مكنشى قصدى ..".

ولم يوضح كاتب العبارة أى معلومات عنه أو عن حبيته التى وجه لها الاعتذار حيث اقتصر على المكتوب فقط.

يذكر أن مدينة المنصورة شهدت خلال الفترة الماضية وقائع مشابهة لتلك اللافتة سواء من شاب لفتاة أو فتاة لحبيها أو خطيب لخطيبته، وتسببت هذه اللافتات فى الصلح بين عدد منهم وأثمرت عن ترابط شديد بينهم.
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