أسلحة جاريدو.. تشكيل النجم الساحلي المتوقع لموقعة الأهلي









وأشار موقع "فووت 24" التونسي، إلى أن تشكيلة الإسباني كارلوس جاريدو المدير الفني للنجم الساحلي، ستشهد عودة كل من زياد بوغطاس، محمد المثناني، فراس بالعربي، وسليم بوخنشوش.

وجاء التشكيل المتوقع للنجم الساحلي في موقعة الأهلي كالتالي:





أشرف كرير- وجدي كشريدة – مرتضى بن وناس – زياد بوغطاس – عمار الجمل – محمد أمين بن عمر – محمد المثناني - سليم بوخنشوش – إيهاب المساكني – فراس بالعربي - كريم العريبي. ويتقاسم النجم الساحلي صدارة المجموعة الثانية مع الهلال السوداني، برصيد 9 نقاط لكل منهما، بينما يأتي الأهلي في المركز الثالث برصيد 7 نقاط، فيما ودع بلاتينيوم بطل زمبابوي البطولة القارية بعدما حصد نقطة واحدة.

يحل فريق النجم الساحلي، ضيفًا على الأهلي، اليوم، الأحد، في تمام التاسعة مساء، باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا.