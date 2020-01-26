وزير البترول: إنشاء 10 محطات تموين بالغاز الطبيعى بمحافظات القناة

كشف المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية عن استهداف الوزارة إنشاء 10 محطات تموين جديدة بالغاز الطبيعى بمختلف محافظات منطقة القناة تتبع شركة غازتك خلال الثلاث سنوات القادمة (2020 – 2022 ) بالتعاون مع شركة اينى الايطالية، ضمن المشروع القومى لتحويل السيارات الأجرة العاملة بالبنزين وإحلال مركبات الميكروباص العاملة بالسولار للعمل بالوقود الثنائى (غاز طبيعى – بنزين).





جاء ذلك خلال افتتاح اول محطة متكاملة في مصر لتقديم خدمات تموين السيارات بالغاز الطبيعى والوقود البترولى السائل والشحن الكهربائى للسيارات بمحافظة بورسعيد كاستثمار مصري إيطالي مشترك بين قطاع البترول ممثلاُ في شركة غازتك، وشركة إينى الإيطالية، بحضور ا لدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.





قال الملا، إن دخول شركة إينى الإيطالية في مجال إقامة وتشغيل محطات تموين السيارات لأول مرة والتوسع في أنشطتها في مجال تسويق الوقود يعد إضافة نوعية لهذا النشاط في مصر في ظل قدرة الشركة على التعاون مع قطاع البترول لتقديم خدمات متميزة بأساليب متطورة وتكنولوجيات جديدة وتحقيق كفاءة عالية في إدارة هذا النشاط.





وأضاف الملا، أن اهتمام شركة اينى العملاقة التي تعد اكبر شركاء مصر في مجال البحث والاستكشاف بإضافة أنشطة جديدة الى محفظتها الاستثمارية في مصر وتنويعها له دلالة مهمة على تنوع وجاذبية الفرص الاستثمارية في صناعة البترول والغاز المصرية بمختلف مجالاتها بما يشجع الشركات العالمية الكبرى على تعزيز وزيادة استثماراتها في الاقتصاد المصرى.





وتفقد الوزير ومرافقوه التسهيلات والخدمات المقامة بالمحطة الجديدة والتي يتم تشغيلها بالطاقة الشمسية ، حيث استمع الى شرح من المهندس عبدالفتاح فرحات رئيس شركة غازتك الذى أوضح أن المحطة المتكاملة الجديدة التي أقيمت بتكلفة 30 مليون جنيه تجمع لأول مرة بين تسهيلات التموين بالغاز الطبيعى والوقود السائل.





وعن قدرات المحطة وامكانياتها أوضح أن تسهيلات التموين بالغاز تبلغ طاقتها 900 متر مكعب / ساعة لتموين 1000 سيارة بالغاز الطبيعى يوميًا . ويتم تشغيلها بالطاقة الشمسية بإجمالى قدرة سنوية 150.5 ميجاوات ساعة ، وتعد أول محطة متكاملة في مصر والشرق الأوسط يتم اقامتها وفقا للتصميم المتطور الجديد الذى يتميز بوضع تسهيلات الغاز أعلى مظلة التموين وهو ما يتيح مساحات واسعة بالمحطات لإستغلالها فى أنشطة مختلفة بما يسهم فى تطوير البنية الأساسية لتسهيلات التموين بالغاز ودعم انتشار محطات التموين بالغاز الطبيعى بالإضافة الى زيادة معدلات الأمان، وأشار إلى أن المحطة توفر للجمهور مختلف أنواع البنزين 80 و 92 و 95 والسولار، و تستخدم نظام ATG لمراقبة مخزون المنتجات البترولية بأنواعها.







