بعد إقالته من الزمالك.. ميتشو مديرا فنيا لـ منتخب زامبيا





وذكر الاتحاد الزامبي في بيان عبر موقعه الرسمي، أن تم الاستقرار على تعيين ميتشو مديرا فنيا للمنتخب الوطني، بعد المفاضلة بين 60 سيرة ذاتية.





وأضاف البيان، أنه من المقرر أن يصل ميتشو إلى زامبيا في الساعات المقبلة، لتوقيع عقد تدريب لمدة عامين.





يذكر أن ميتشو أقيل من تدريب الزمالك، مطلع الشهر الماضي، بعد الخسارة أمام مازيمبي بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، في بطولة دوري أبطال أفريقيا، وتم تعيين الفرنسي باتريس كارتيرون خلفا له.



وقاد ميتشو الزمالك في 13 مباراة في مختلف المسابقات، حقق خلالها الفوز في 8 مواجهات، وخسر في مباريات، وتعادل في لقاء واحد.

أعلن الاتحاد الزامبي لكرة القدم، تعيين الصربي ميتشو مدرب الزمالك السابق، مديرا فنيا للمنتخب الوطني.