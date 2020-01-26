عضو نواب بني سويف عن إطلاق النار على سيارة شقيقه: لن يثنينا الإرهاب الأسود

علق النائب عاطف عبدالجواد عضو مجلس النواب ببني سويف على واقعة إطلاق نار علي سيارة شقيقه الأصغر أحمد في بيان له اليوم .





وقال النائب" بخصوص حادث إطلاق نار من مسدس كاتم للصوت على سيارة شقيقنا الأصغر أحمد لا أقول إلا أننا لن يثنينا من يمارس أسلوب الإرهاب الأسود ولبس الأقنعه ليلا وضرب ٦ طلقات من مسدس ٩ملم كاتم للصوت فى الظلام فى سيارة فارغه من الركاب ولن نتخلى عن واجبنا فى الدفاع عن وطننا وسنقوم بواجبنا الوطنى بكل ما نملك من علم وحب الناس وخدمتهم فى أشد المواقف ولن يزيدنا تخويفكم إلا إصرارا على الدفاع عن وطننا الغالى مصر وعن حقنا فى ممارسة العمل العام والسياسى وحق المواطنة.





وأضاف أن الوطن للجميع والدين لله وحده ونحن نثق تماما فى شرطتنا الباسله وقيادتنا الأمنية ببنى سويف ولولا يقظتهم وسهرهم على حمايتنا طوال الليل ما ضرب الإرهابيون بمسدس كاتم للصوت فى سياره فارغه لم يسمعها حتى أقرب مواطن للحادث .





وكل ذلك خوفا من رجال الشرطة البواسل ونحن واثقون بأنهم سيأتون بخفافيش الظلام ومحرضيهم الذين لا يصلحون للتواجد بالعمل العام ولا بالعمل السياسى وستلاحقهم شرطتنا الباسلة وستزج بخفافيش الظلام وبمحرضيهم في مكانهم الطبيعى وهو السجن (وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون)



